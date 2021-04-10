传闻再起：特斯拉在中国招聘首席设计师，或将研发 2.5 万美元车型

据 Electrek 报道，特斯拉现任首席设计师的 Franz von Holzhausen 日前亮相特斯拉中国公司的首席设计师招聘视频中。

视频里，Franz 扮演一个被优秀作品惊艳到了的设计师，但他并未告诉观众自己为何会被惊艳到。视频中的故事有着开放式结尾，特斯拉并没有告诉大家答案。或者说，特斯拉想要的是观众的答案。

Electrek 推测，已是总公司首席设计师的 Franz 还可能兼任一个新型电动车项目的首席设计师，而这个项目将由上海特斯拉设计中心实施。据悉，新车型将搭载 4680 无极耳电池，销往全球市场，预计售价为 2.5 万美元（约合 16.5 万人民币）。

一、首席设计师出镜 为特斯拉中国公司招募顶尖人才

这段时长 30 秒的视频中，观众将看到这样的场景：Franz 站在一面贴着画布的墙后，画布的正中位置赫然印着“中国设计”四个大字。弗朗兹正专注地在这四个打字附近写写画画，女助手用普通话叫住了他：“Franz，快看这个设计！”

▲特斯拉中国公司的首席设计师招聘视频截图，墙面正中印着“中国设计”四个大字

Franz 看了看女助手递来的电脑，随后眉头舒展双眼放光，像是被屏幕上的内容惊艳到了，脱口而出问道：“Who did this（这是谁做的）？”

▲Franz 眉头舒展双眼放光，像是被屏幕上的内容惊艳到了

正当观众好奇是什么人或者什么设计，能让这位特斯拉首席设计师赞叹不已时，视频戛然而止，只留下画面正中一段话“你会来设计什么？”。

▲特斯拉并未给观众一个答案，视频结尾只有这样一句话

视频中的故事有一个开放式结尾，特斯拉并没有扔给大家一个答案。或者说，特斯拉想要告诉观众，我们高度包容不同的答案，就等你给我一个答案了。你给特斯拉答案，特斯拉将还你一个舞台。

二、特斯拉将加深与中国合作 最新车型或仅售 16.5 万

Electrek 认为，这段招聘广告除了要吸引顶尖人才加盟外，还传递了一种信号，那就是特斯拉将更多地听取中国人的意见。无论是墙上正中位置最显眼“中国设计”四个大字，还是说着普通话的女助手，都表明特斯拉对中国这个合作伙伴的认同。

事实上，特斯拉一向重视对中国本地人才的任用，特斯拉上海超级工厂就聚集了大量优秀的汽车工程师和设计师。不过，马斯克指出，相比于对美国设计制造的汽车进行本土化改良，中国的汽车工程师和设计师们一般更愿意从事原创的、能体现中国特色的工作。

为了顺应人心，特斯拉于 2020 年宣布在上海成立一所汽车设计研发中心。在这里，中方人员将有更大的自主权，他们可以设计出与美国原型车不一样的、带有“中国风”韵味的车型。

▲上海特斯拉设计中心希望通过集思广益，打造出富含中国元素的车型

特斯拉坚信，最懂中国元素的只有中国设计师，而且特斯拉中国公司想要的是最优秀的中国设计师。所以特斯拉才会让现任首席设计师弗朗兹亮相招聘广告中，希望能够吸引顶尖人才加盟。此番作为，真可谓是求贤若渴。

另外，受疫情影响，目前除中国外大多数国家都有着不同程度的停工停产。而世界市场对于电动汽车的需求却居高不下。

巧合的是，特斯拉上海超级工厂于今年 1 月向政府提交了生产第三款车型的申请并获得通过。Electrek 推测，所谓第三款车型就是特斯拉在 2020 年电池日上提到过的“2.5 万美元”平价电动车，这款车的设计工作将由 Franz 领导。

不过 Electrek 没解释清楚一个问题：如果特斯拉中国分公司已有 Franz 操刀的新车设计，为何还要招聘来自中国本土的首席设计师？他俩谁听谁的？

或许，Franz 只是临时救急，新的首席设计师上任后便会接管 Franz 的工作。或许，Franz 将领导此次“2.5 万美元”平价电动车的设计工作，而新的首席设计师会在未来领导其他项目。

不管最终由谁担任首席设计师，“2.5 万美元”平价电动车项目恐怕都是箭在弦上了。

▲2020 年电池日场面，特斯拉或推出新车型，售价 2.5 万美元（合约 16.5 万人民币）

据悉，这种新车型将采用 4680 无极耳电池，续航或达到 350 公里，预计将于 2022 年在特斯拉上海超级工厂投产，销往全世界市场。

结语：特斯拉与中国的合作将成就彼此

中国有着颇为深厚的人才储备、对电动汽车极其友好的政策、全球规模最大的汽车市场和产能最高的工厂，事实证明特斯拉因与中国合作而名利双收。特斯拉让其首席设计师级别的高管亮相招聘广告，表达了对中国分公司首席设计师这个岗位的重视，也表达了对于潜在应聘者的充分尊重。

去年特斯拉在中国成立了一家汽车设计研究所，并表示中方人员将获得更多话语权，他们可以打造与美国原型车不同的“国风特斯拉”。今年早些时候，政府又批准特斯拉上海超级工厂投产新车型，而这种车型很可能就是面向全球市场、售价仅为 2.5 万美元（约合 16.5 万人民币）的平价电动车。

如果以上情况属实，新车型的投产和上市将是中国制造向全世界证明自己实力、展示自己风采的又一次良机。更加难能可贵的是，世界各国消费者对同一款车将有不同的评判，这些评判将指引中国车企对车辆做出不同程度的改进。对于中国汽车工业来说，这样的经历是不可或缺的宝贵经验。