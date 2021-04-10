上汽通用加速向汽车四化转型，10 余款纯电将亮相

4 月 8 日，上汽通用汽车举行了“2021 科技体验日”活动，公布了其在电动化、智能网联化领域的科技与战略布局。

当前，一个场景主导、软件定义、数据驱动、智慧出行的时代已经开启，新动力、新算力正在驱动汽车产品升级、汽车产业高质量发展。

上汽通用汽车总经理王永清说道：“面对产业转型和消费需求的持续升级，上汽通用汽车将充分整合母公司双方的优势资源，叠加打磨了 24 年的强大体系力，不断提速，‘双擎’驱动，将电动化与智能网联的前沿科技和创新服务快速转化为用户触手可及的安全、智能、互联的用车体验，带来更美好的智慧出行生活”。

为顺应新技术发展趋势，上汽通用汽车将加大投资，预计到 2025 年规划投入将超过 500 亿元。

一、10 余款纯电 2025 年前亮相 凯迪拉克纯电明年上市

在电气化方面，上汽通用汽车目前已布局混动、插电式混动和纯电动等新能源技术路线，以及轿车、SUV、MPV 等主流车身形式的产品形态。通用汽车电气化的重要一环，Ultium 电池平台由上汽通用汽车和泛亚汽车技术中心同步设计开发了平台底层架构，可以实现近 100% 零部件的本土化采购。

▲通用汽车 Ultium12 电芯模组（左）电芯（右）

Ultium 平台的电池模组可替换、可升级，可灵活排布电芯，可支持功能升级和电芯配方优化。无论是磷酸铁锂、三元锂电池，还是未来可能应用的锂金属电池、固态电池，都能用 Ultium 电池平台。此外，通过电池和电驱的模块化设计，Ultium 平台将以多样化驱动形式，满足不同细分市场的消费者需求。

在电池智能化方面，Ultium 平台采用无线电池管理系统（wBMS），开发空间和技术灵活性得到很大提升，配合通用汽车 VIP 智能电子架构，支持更精细化的系统管理和功能的迭代升级。无线电池管理系统使电池包减少了 90% 的线束，减重的同时增加了体积能量密度，提升续航里程，带来更低的故障率；电池包的生产工艺大幅简化，电芯的无线通讯能力提升了电池自动化装配的效率和质量；无线电池管理系统还能够让电池可实现便捷的二次利用。

▲Ultium 平台采用模块化电池和电驱设计

在安全性方面，Utium 电池开发和测试严格遵循了通用汽车相关标准。上汽通用汽车与本土供应商共同研发三元锂电芯优化配方，提升了 10% 的热稳定性，且低衰减、长寿命的优势；实时智能监控系统、纳米级航天材料气凝胶、安全阀和排气通道的专利设计、防拉弧设计、集成式全独立液冷系统、气凝胶防火毯等七重保护，Ultium 电池实现了很高的热稳定性能。此外，电池物理防护架构采用高强度的井字形框架结构，超高强度钢占比 37.5%，高强度钢占比约 61%，抗挤压能力达到国标的 3 倍，加上 IP67 防尘防水和 IP6K9K 高压喷水防护的密封等级，Ultium 平台可以全方位满足电压、电能、物理防护、电力系统负载端绝缘的电动车五星安全的设计标准。

首款基于 Ultium 平台打造的车型为凯迪拉克 LYRIQ，这款车将于 2021 上海车展首次公众亮相，量产车型将于年内开启预售，明年上半年国内上市。到 2025 年，上汽通用汽车将推出 10 款以上基于 Ultium 平台的国产新能源车型，覆盖别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌。

二、采用高通顶级座舱芯片 车内有 33 寸大屏

在车联网方面，上汽通用汽车将推出更符合消费者需求、互联互通的技术，通用汽车推出 VIP 智能电子架构。

VIP 智能电子架构具有高速网络数据传输能力、整车级 OTA 更新功能、高级网络安全以及可持续拓展潜力。它打通了“云、管、端”，为软件定义汽车及汽车智能化提供了有力支持。到 2025 年之前，上汽通用汽车旗下三大品牌所有新车型都将应用这一全新的电子架构。

▲凯迪拉克 Lyriq 车内的 VCS 虚拟座舱系统

与此同时，上汽通用汽车正加速推进智能座舱系统的应用。基于 VIP 智能电子架构所开发的 VCS 虚拟座舱系统，采用高通第三代骁龙数字座舱至尊版和行业领先的交互技术，从功能、交互到服务带来智能高效、无缝连接的多维体验和丰富功能。

智能座舱配备高性能车规级 SoC、33 英寸环幕式超视网膜屏、全球领先的双景深激光 AR-HUD、新一代智能语音助手等高规格硬件和技术，提供无感停车、智慧补能、异地出行、通勤规划等服务，与百 度地图、QQ 音乐、爱奇艺等互联应用合作，打造智能互联出行体验。

今年，上汽通用汽车还将继续实施大规模 OTA 远程升级，提升车联功能和服务体验，使车辆常用常新。未来，还将支持多模块的 OTA 并行刷新，速度更快，还能够保证功能升级的协同和可靠性。

三、可脱手 L2 自动驾驶增指令变道功能 凯迪拉克年内首发

去年，上汽通用汽车在凯迪拉克 CT6 中搭载了 Super Cruise 超级智能驾驶系统，在高速路、城市快速路实现允许驾驶员脱手的 L2 级自动驾驶。

今年，增强型 Super Cruise 超级智能驾驶系统还将在凯迪拉克车型上首发，增加指令变道等更多辅助功能，进一步提升用户使用体验。

▲采用增强型 SuperCruise 超级智能驾驶系统的凯迪拉克

未来 5 年内，Super Cruise 超级智能驾驶系统将覆盖凯迪拉克品牌大部分车型，并逐渐应用于别克和雪佛兰品牌未来新车型；车道居中智能巡航功能将应用到三大品牌超过 80% 的车型上，并在 Ultium 平台车型实现 100% 全覆盖；新一代智能泊车辅助系统将通过更全面的感知技术，支持更多种类车位识别，同时引入遥控自动出入库模式，以应对中国复杂的泊车场景；V2X 智能交通技术将配备在更多车型上，并随着智能基础设施的不断完善，实现更完整的车 - 路和车 - 车感知。

未来，上汽通用汽车还将引入功能更强大的下一代智能驾驶系统，实现 Door to Door 出行等更多功能，覆盖更多的使用场景。