美股收高，哔哩哔哩下跌 3%，搜狐大涨 13%，谷歌母公司 CEO 套现 700 万美元

北京时间 4 月 10 日消息,衡量市场恐慌程度的 CBOE 波动率指数跌破 17 点,美股收高。本周纳指累计上涨 3.1%。截至收盘,道指涨 297.03 点,涨幅为 0.89%,报收 33800.6 点;标普 500 指数涨 31.63 点,涨幅为 0.77%,报收 4128.8 点;纳指涨 70.88 点,涨幅为 0.51%,报收 13900.19 点。

美国主要科技巨头大多数上涨:

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌:

▲中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌,其中上涨的公司包括:

▲上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括:

▲与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括:

▲下跌的其他中概股

▲跟谁学驳斥做空报告 股价跌近 9%

跟谁学昨晚发表声明,坚决否认做空机构 Grizzly Research 在 4 月 8 日的一份报告中提出的虚假和毫无根据的观点,称该报告包含大量错误、未经证实的陈述和对信息的误读。跟谁学表示,将考虑采取任何必要和恰当的措施,以保护公司及其所有股东、学生、家长、员工和其他利益相关方的利益。跟谁学尽力向投资者提供全面和准确信息,并反对任何试图损害市场对其业务、运营和财务业绩信心的虚假声明。它将致力于保持公司治理的最高标准,以及遵守美国证券交易委员会和纽约证券交易所相关规定,透明和及时地披露信息。4 月 8 日,Grizzly Research 发布一份名为《德勤无法签署跟谁学年度审计的 7 个原因》的报告称,跟谁学的问题太明显了。主要问题包括:1、费用突然暴增;2、大多数跟谁学老师都是假的;3、长期投资余额是伪造的;4、神秘的私募配售;5、地产收购是明目张胆的资本支出欺诈;6、集体诉讼;7、该机构认为德勤无法签署跟谁学年度审计报告,关键原因是可能会出现严重的后果。常规交易中,跟谁学跌 2.62 美元,跌幅为 8.8%,报收 27.16 美元,盘中一度探底 25.71 美元。

▲消息称腾讯收购搜狗交易获批 搜狐将进账 11.6 亿美元

在腾讯即将完成对搜狗收购消息的拉动下,搜狐股价出现大涨。这一交易将给搜狐带来丰厚回报,搜狐在搜狗的持股比例为三分之一。路透社刊文称,中国反垄断监管机构已批准腾讯收购搜狗的交易。搜狗是中国第三大搜索引擎。在达成收购搜狗全部股票前,腾讯已持有搜狗 39.5% 股份。腾讯收购搜狗,搜狐将入账 11.6 亿美元,对于当前市值仅 7.45 亿美元的搜狐来说,这无疑是一笔巨款。在国家市场监督管理总局加强对阿里巴巴等科技巨头的反垄断监管,表明对科技和网络媒体领域市场集中的反对态度后,这一交易前景变得更为不明朗。据悉,国家市场监督管理总局批准了腾讯收购搜狗的交易,条件是腾讯采取措施确保数据安全。不计搜狗,搜狐是一家快速增长的公司,上一财季营收增长 34% 至 2.53 亿美元,其中网游业务增长 49% 至 1.96 亿美元;调整后每股收益为 1.33 美元,使得仍然低于 20 美元的股价显得极其便宜。搜狐似乎还将受益于阿里巴巴等巨头受到的反垄断监管压力,因为这有助于为中国小型科技公司提供更公平的竞争环境。进账 11.6 亿美元也有助于提振搜狐前景。今天常规交易中,搜狐股价上涨 2.26 美元,涨幅为 13.58%,报收于 18.9 美元,盘中一度摸高 20.18 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现,其中上涨的公司包括:

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括:

▲下跌的其他国外科技股

▲第一季度特斯拉中国交付量近 7 万辆 占全球逾三分之一

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯(Dan Ives)表示,3 月份特斯拉中国市场交付量表明,今年剩余时间其销售会相当强劲。中国乘联会公布的 3 月份销量数据显示,特斯拉交付量为 3.55 万辆,比 2 月份的 18318 辆增长约 1 倍。其中 Mode 3 交付量由 2 月份的 13688 辆增长至 25327 辆,Model Y 交付量由 4630 辆增长至 10151 辆。Wedbush 维持对特斯拉股票的“跑赢大盘”评级和 1000 美元的目标股价。第一季度特斯拉中国市场交付量达到 69280 辆,占到同期 Model 3 和 Model Y 全球交付量的逾三分之一。今年第一季度中国市场电动汽车销量为 43.7 万辆,特斯拉占比约为 16%。Wedbush 预计,今年特斯拉在中国市场交付量将达到 30 万辆,将成为它实现全球交付量达到 85 万辆目标的重要基础。2020 年特斯拉中国市场交付量约为 13.7 万辆。上周,特斯拉公布了高于预期的第一季度汽车交付量,推动交付量增长的是中等价位的 Model 3 和中国市场对 Model Y 的需求。常规交易中,特斯拉股价下跌 6.78 美元,跌幅为 0.99%,报收于 677.02 美元,盘中一度探底 669.43 美元。

▲Alphabet 股价连创新高 CEO 本周套现近 700 万美元

随着股价冲高到创纪录高点,Alphabet CEO 桑达尔・皮查伊 (SundarPichai) 本周再次抛售股票,套现近 700 万美元。星期四晚些时候向美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交的文件显示,4 月 7 日皮查伊通过公开市场出售了 3000 股股票,其中包括 175 股 A 类股票和 2825 股 C 类股票。MarketWatch 利用 SEC 的数据计算显示,A 类股的卖出价格为 2213.1 美元,C 类股票的加权平均价为 2233.875 美元。A 类股票每股有一份投票权,C 类股票没有投票权。本周出售股票后,皮查伊仍然直接持有 Alphabet 6407 股 A 类普通股和 114861 股 C 类股票,根据当前的股价,这些股票价值 2.7599 亿美元。SEC 文件显示,截至 1 月 26 日,Alphabet 流通股包括 3.0074 亿股 A 类股票和 3.2756 亿股 C 类股票。3 月份,皮查伊通过公开市场出售了 6000 股 Alphabet 股票,其中 3 月 17 时出售 3000 股,套现 623 万美元,3 月 3 日出售 3000 股股票,套现 621 万美元。这也是皮查伊今年首次出售股票。今年以来,Alphabet C 类股票累计上涨 30%,同期纳斯达克 100 指数上涨 7.1%,标普 500 指数上涨 9.4%。今天常规交易中,Alphabet 股价上涨 20.44 美元,涨幅为 0.9%,报收于 2285.88 美元。