盘点：那些 WPS 有但 Excel 没有的功能

WPS 是国内少有的能和微软 Office 正面比拼的办公软件，同时也为国内用户做过很多优化。尽管在专业性上，WPS 和 Excel 这样的 Office 套件还存在差距，但在很多功能上，WPS 的优秀设计令它的体验让 Excel 也甘拜下风。

1. 光标十字星

光标十字星很多人都见过，Excel 是通过 VB 生成，门槛较高。而 WPS 则可以直接在 “视图”标签点击 “阅读模式”，实现类似的效果。最重要的是，WPS 允许用户自行修改光标条颜色。

▲ WPS 内置的光标十字星

▲ WPS 支持修改光标条颜色

2. 中文大写金额

Excel 虽然支持数字转中文，但效果有限。WPS 在原有基础上，增加了很多适合国内用户的格式，比如适合财务人员的 “人民币大写”（自动添加 “元整”后缀）、适合日常使用的 “中文大写数字 2”（智能省略高位 “壹”）、适合报表使用的 “单位：万元”等等。这些格式的加入，大大提高了该功能的实用价值。

▲ WPS 里的中文大写转换

3. 函数中文提示

Excel 采用英文作为函数提示，对于新手来说是个槛。在这一点上，WPS 就做得很好。除了通过中文显示函数提示外，它还很贴心地在每个函数下方增加了视频讲解。特别是一些生僻函数，即便老鸟们也很需要。

▲ WPS 与 Excel 的函数提示对比

▲ WPS 函数下方自带讲解视频

4. 内置取色器

Excel 本身并不支持取色，很多小伙伴都要借助外置取色器，来完成报表的制作。而在 WPS 中，取色器是内置在填色功能里的，只要右击选择 “填充”→“取色器”，就能直接在屏幕上取色。特别一提的是，WPS 的这项功能并不局限于软件内部，只要是屏幕上有的颜色，都可以直接获取到。

▲ 内置取色器

5. 正方形很轻松

Excel 中画个正方形有多难？试过的小伙伴肯定知道，原因就在于 Excel 为行和列设置了两种不同的度量单位。而在 WPS 中，这个问题会显得容易得多，因为它的行列单位是可以根据需要任意调整的。尤其是在制作字帖，或是一些有特殊要求的报表时，这个小功能就显得特别好用了。

▲ WPS 的行列值均可自由切换单位

6. 智能表格

通常我们生成的表格都是有固定范围的，比如多少行、多少列。如果填入的数据超过表格限制，就需要手工添加行列。而在 WPS 中，一项 “智能表”功能可以大大节省这部分劳动。首先选中初始表格范围，然后点击 “插入”→“表格”，回车后便得到一个智能化表格。

和普通表格相比，智能表有三大好处：一是可以自动扩展行列，当数据超过原有表格范围时，智能表将自动扩展以适配数据。其次，智能表默认带有筛选功能，省去了用户手工设置的麻烦。同时，它还会自动为行添加色块，即便后期有添删也不会影响色块的连续。

▲ WPS 内置的 “智能表格”

7. 免费生成二维码

二维码的用途很多，比方说添加网址、显示文字、设置 WiFi 等。特别是在制作报表时，如果能将本司的网址链接上去，也是一个不错的宣传。而在 WPS 中，二维码可以通过 “插入”→“二维码”功能直接实现。除了网址以外，联系人、电话、WIFI 账号密码，也能嵌入到报表中，使用起来特别方便。

▲ WPS 免费生成二维码

8. 股票基金查询

最近股票跌跌不休，很是考验小伙伴的耐性。有没有考虑过自己建立一个基金报表？在 WPS“数据”标签下，有一项 “股票”和 “基金”功能，作用是通过股票（基金）代码直接查询对应的票证信息。而且查询到的结果，不光可以浏览，还能一键提取到表格中，帮助我们快速建立投资报表。

▲ 股票基金查询

9. 单元格合并

Excel 的单元格合并比较单一，很多复杂合并都需要用户手工完成。而 WPS 的合并就显得专业多了，以内容合并为例，Excel 默认只保留左上角信息，其他单元格的内容会被自动舍弃。而 WPS 的 “合并内容”会自动保留所有单元格内容，同时保持原有的位置格式不变。类似的还有单元格拆分，WPS 的内容拆分，同样能完成很多 Excel 无法完成的任务。

▲ WPS 的合并单元格功能

10. 一键插入手机图片

要把手机照片插入到 Excel 是比较麻烦的，通常我们都要先将图片转移至电脑，再通过 Excel 的 “插入”→“图片”功能导入进来。而在 WPS 中，只要点击右边栏的 “插入手机图片”按钮，再用自己的微信扫一扫，即可一键完成手机照片的导入。

▲ WPS 的一键插入手机照片功能

写在最后

不可否认，和微软 Office 相比，WPS 在很多深层功能以及软件稳定性方面还有许多不足。特别是免费版存在弹窗广告问题，曾经劝退过很多小伙伴。但作为微软 Office 的最强竞争对手，在 WPS 身上也有着很多对手所没有的优点，那么你的日常办公软件，又是选的谁呢？