全球首条跨海云轨列车在深圳下线，由比亚迪打造

IT之家 4 月 10 日消息 据深圳发布，4 月 8 日，首列供巴西巴伊亚州跨海云轨使用的列车在深圳下线，中巴双方在比亚迪公司总部举办了车辆下线仪式。

此次下线的巴伊亚云轨列车是全球首条跨海云轨线车辆，由深圳车企比亚迪打造，比亚迪也成为中国首家在轨道交通装备领域出海的民营企业。

据悉，巴西巴伊亚州云轨线路坐落在该州首府、东北部重镇萨尔瓦多，全长 23.3 公里，共设 25 站，建成后将与巴伊亚现有地铁衔接，形成城轨制式互补、多种运量结合的公共交通网络。

巴伊亚云轨车辆符合当地规范、契合当地需求。车辆采用流线型设计，兼具设计美感与降低风阻；大规格车门，配合无障碍进出设计，无论行走、坐轮椅、推婴儿车都可以舒适出行；车厢连接处无阻隔，通透性好，侧面配备大车窗，景观性好；使用空气弹簧悬架系统确保了车辆行驶静谧、平稳。另外，车辆搭载了领先的全自动无人驾驶系统及智能乘客服务系统，实现列车高度自动化，可以按照最优模式提供更精准的运营控制，可靠性更高、安全性更好，提升运营效率、保障准点率；同时车载 PIS、CCTV、紧急对讲等系统实时服务乘客，确保安全便捷的乘车体验。车辆后期也可以根据实际运力需求进行灵活编组。

IT之家了解到，比亚迪方面介绍，比亚迪云轨，是比亚迪为解决城市交通拥堵问题，组建 1000 多人研发团队、历时 5 年、累计投入 50 亿元成功打造的跨座式单轨交通系统。云轨造价低、工期短，最小转弯半径仅 45 米，最大爬坡能力达 10%，地形适应能力极强，综合优势非常突出，可广泛用于大中城市的骨干线和超大型城市的加密线、商务区、游览区等线路。