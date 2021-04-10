滴滴或将赴美 IPO：三大新业务，能否撑起 “千亿美金梦”

近日，有知情人士称，滴滴计划本月秘密申请赴美 IPO，上市事宜委托高盛和大摩负责。

该知情人士透露，滴滴正着眼于通过 IPO 实现至少 1000 亿美元的估值，在软银、阿里巴巴和腾讯的支持下，前者有望最早在今年 7 月上市。

眼下滴滴的估值在 550 亿美金左右，某知情人士告诉新智驾，填补这 450 亿美金的估值空缺则主要依靠三大业务：自动驾驶、社区团购、同城货运。

新智驾从多方了解到，滴滴自动驾驶正在推进一轮投后 60 亿美金估值的融资，由中信产业基金领投，眼下正在招募中。

对此，消息人士告诉新智驾，

很多人在抢（滴滴自动驾驶融资）。加上买菜（社区团购）和同城货运两个新业务，滴滴的估值大概率会上到 1000 亿美金。

另外，滴滴最近也被曝出启动了造车计划。如果这个项目得到落实，滴滴自动驾驶商业落地的壁垒也就更多一层，其出行全景拼图也将进一步浮现。

滴滴需要新故事

“滴滴出行目前的跟投价值有限，市场份额差不多到头了，”消息人士对新智驾表示，“滴滴急需新故事。”

成立 8 年时间，融资上千亿元人民币，滴滴算得上是融资最多的互联网公司。不过，这家在出行领域近乎占据垄断地位的巨头至今仍未上市。

2018 年，小米、美团、拼多多等互联网公司纷纷迈出了关键一步。彼时，滴滴的估值并不比这三家低，但随后三个月内两起顺风车安全事故将滴滴的发展按下暂缓键：

滴滴被迫下线顺风车业务，主要盈利增长来源被阻；企业形象受到负面影响；估值也大打折扣。

尽管滴滴落实了多项整改措施，持续清退了一些不合平台规定的司机和车辆，但其在 2020 年恢复上线的顺风车业务并未将滴滴解困于亏损的窘境——2020 年，滴滴的亏损达到 20 亿美金。

“这个亏损的背后涉及到很多东西，包括新业务的研发投入、司机管理方面、以及跟地方政府对接方面。不过，去年地方政府补贴了 6 亿美金给滴滴，它的审计亏损实际上是 14 亿美金。”消息人士说道。

另一方面，在滴滴「缺席」的两年时间窗口期内，顺风车领域杀出了新的玩家，尤其是嘀嗒。据统计，就 2019 年顺风车搭乘次数而言，仅嘀嗒一家就占据了市场 66.5%。

随着高德、曹操、享道等公司的加入，整个网约车领域的市场格局也已经发生改变，扩张的空间进一步压缩。

作为一个受到资本热捧的赛道，自动驾驶很有可能是滴滴最好的新故事。而且，自动驾驶的第二波投资热潮正在加速到来，想象空间无限大。

2021 年开年，诸多自动驾驶公司在融资上获得大丰收，其中，滴滴就斩获了 3 亿美金的融资。加上 2020 年 5 月超 5 亿美金的融资，滴滴自动驾驶在半年时间筹集的资金就超过 8 亿美金。

得益于出行平台这个身份，滴滴在自动驾驶的落地场景上有天然的优势，而在技术方面，滴滴已经根植了近 5 年，目前正处于快速发展的阶段。

就在两天，滴滴自动驾驶发布了全球首个 5 小时连续无接管路测视频，视频从下午开始拍摄，历经白天、黄昏以及夜晚，途径丰富的路测场景，车辆整体表现十分平稳。

更重要的是，该测试车辆搭载了滴滴自动驾驶的第二代传感器系统，对算法和线控都进行了全面的优化。

根据滴滴自动驾驶公司 COO 孟醒的介绍，这辆车在特定的场景下会开启不同的模式，比如在幼儿园附近开启 “安全驾驶模式”，在夜间则会开启 “夜间自定义模式”，而车辆算法的数据模式以及训练体系则会随之发生变化。

谷歌无人驾驶项目创始人，也被誉为「无人车之父」的 Sebastian Thrun 也对这支视频中的技术亮点赞许有加。

去年 6 月，滴滴通过直播在上海进行了一场对公众开放的 L4 自动驾驶载人运营测试，并开启种子用户筛选。据了解，滴滴自动驾驶网约车服务上线第一天，报名的人数就达到了一万。截止目前，已经有超过 5 万人报名体验。

无论从何种角度来看，滴滴自动驾驶都受到了外界莫大的关注和认可，不可谓不是一个好故事。

自动驾驶给滴滴注入了新的想象力，但与此同时，自动驾驶行业早就进入了年烧 10 亿美金标准的阶段。对于年亏损超 14 亿美金且流量渐入瓶颈的滴滴而言，流量及现金从哪里来？

“滴滴另外两个新业务跑得很快，”知情人士告诉新智驾，“买菜（橙心优选）的估值是投后 60 亿美金，还有一个对标货拉拉的货运公司（滴滴货运），大概估值是 27 亿美金。”

事实上，社区团购和货运都是滴滴近年来拓展的新业务，而这些业务也颇具战略意义。

社区团购，开拓新市场

作为 2020 年最凶猛的风口之一，社区团购引得一众互联网公司短兵相接、攻城略地。

去年 6 月份，滴滴正式上线社区团购业务橙心优选，主打超低价模式。年底的双十一期间，橙心优选的日单量超过 1000 万单。

对此，知情人士指出，

滴滴对买菜业务策略是不计成本地投入，很多一分钱的单子。而且滴滴把单子拆得很碎，所以团购时上量很快。

不仅如此，滴滴已经下定决心要将橙心优选做到「市场第一」，并且在主 APP 上为其提供了相应的流量入口。

尽管这与滴滴核心的出行业务显得有些格格不入，但网约车的本质其实就是将智能调度的资源和能力应用到车辆上。换成两轮车，滴滴的运营经验和技术积累也有很多用得上的地方。

另外，滴滴此前在网约车领域中与司机、政府相关方打交道的技巧也能够迁移到社区团购的线下人员管理以及渠道开拓方面。

更重要的是，滴滴已经坐上了出行的第一把交易，需要找到车轮之外流量，社区团购是一个很好的抓手。

同城货运，扩大基本面

网约车，算得上是滴滴业务里中流砥柱般的存在。

但随着高德地图、百度地图等手握 C 端流量入口的平台开启聚合打车模式，滴滴也积极求变，扩大基本面。

去年 3 月份，滴滴低调上线「花小猪」，通过低价社交拉新的方式打入下沉市场；9 月份，滴滴旗下出租车业务升级为「快的新出租」，并投入 1 亿元补贴预算。

同城货运是滴滴的一个新业务，于去年 6 月 23 日在成都、杭州等试水城市上线。

根据滴滴货运此前公布的数据，同城货运业务在开城首日订单即过万。截至 7 月下旬，日单量已破 2 万单，甚至在 60 天内就拿下了当地同城货运 50% 的市场份额。

和社区团购一样，为了将货运业务推广出去，滴滴为其在主 APP 上设置了流量入口，并且向用户分发优惠券，首单一分钱起步。

不同的是，货运业务与滴滴传统的网约车业务有着更大的关联性，而且眼下这一领域正处于发展黄金期——消费者需求大、选择少、痛点多。

据预测，同城货运市场在未来 3-5 年将保持 5-7% 的增长速度，市场规模将超过万亿。

再加上目前尚没有什么互联网巨头在此部署，而货拉拉和快狗等先到者也还未形成垄断格局，正是滴滴入场收割的好机会。

有了同城货运新业务的加持，滴滴就有了一个新的现金流来源，出行帝国的基本面也更完善。

自动驾驶，发散想象力

社区团购和同城货运能帮滴滴实现一定的回血，但出行的未来终究是自动驾驶——这也极有可能成为滴滴冲刺 IPO 的核心亮点。

事实上，仅从技术的角度来看，现阶段许多自动驾驶玩家的车辆都能在固定场景下跑起来，但如何将其投入规模化商用，一直是一个难点。

对此，消息人士指出，

乘客对出行服务的需求从 A 点到 B 点（而不是固定的接站点），技术公司研发自动驾驶的目的是为了降人工成本。然而，很多公司现在还不能同时满足这两点。

不过，相比起赛道中其他玩家，滴滴似乎有着更足的底气，并放下豪言：2025 年实现技术商用。

首先是数据储备。

滴滴平台日均订单数达数千万，司机的行驶轨迹和安装在交通工具上的桔视设备，全年可以采集近 1000 亿公里的场景数据，能够覆盖绝大多数想象中的长尾场景。这给滴滴自动驾驶提供了足够丰富的数据养料。

在这些庞大的数据量之上，滴滴自动驾驶系统才得以不断迭代升级，并且支撑经营地图、安全地图和技术地图的生成。这三张地图能够帮助滴滴提升区域洞察度，加速自动驾驶的应用部署。

在技术和法律法规到位的条件下，滴滴基于其出行平台的属性，可以先通过部分无人驾驶的混合派单的形式来实现商用的目标，比如路况简单、天气正常的场景下，以此来初步满足乘客对任意点上下车的需求，以及公司对降本的追求。

在混合派单的可行性得到验证以及技术成熟度进一步提高后，再慢慢过渡到完全无人驾驶派单。

要想走通上述这条路，需要强大的智能调度能力、丰富的车队管理经验以及地方主管部门资源，而这些正是滴滴的护城河所在，“滴滴在这些方面，至少比其他公司领先 5 年。”

这位业内人士进一步补充说：

而且，其他的自动驾驶公司没法自主混合派单，它们可能会给高德、首汽这些出行平台提供技术，但毕竟不是一个体系内的，跨部门协作会有很多麻烦。 而对于其他出行平台而言，想通过收购自动驾驶企业来增强自己这方面的能力，也会遇到团队融合上的问题。

除此之外，滴滴似乎并不打算将自己框定在 Robotaxi 运营者的角色里。

正如上文所说，滴滴已经将触角伸到了同城货运的领域，而同城货运所面临的道路环境、运营范围、以及服务对象都与 Robotaxi 相差无几，在底层技术上也会有诸多的共通之处。

在这种语境下，滴滴进军自动驾驶货运的垂直赛道似乎就成了水到渠成的事儿，而且也已经得到了孟醒的印证——他近日公开表示，滴滴一直在关注自动驾驶货运领域。

无论从技术成熟度来看，还是从商用化程度来看，自动驾驶的赛道尚处于爬升期，是一个需要坚持投入的长线目标。

不过，一旦滴滴将自动驾驶这个后台打造好，相关的技术将会赋予滴滴其他出行业务巨大的潜能。

“如果能靠自动驾驶逃出生天、上市成功的话，滴滴的体量以及所能获得的利润就不可同日而语了。滴滴自身现在有 550 亿美金估值，加上自动驾驶、买菜、货运，估值可以上 1000 亿美金。”消息人士说道。

造车，自动驾驶终局的必经之路？

除了出行，滴滴似乎还在探索自动驾驶落地的其他方式，比如，L4 级自动驾驶车型的研发与量产就已经被列为滴滴内部的重点项目。

在近日的媒体沟通会上，孟醒透露道：

（未来）可能会跟少数车厂进行深度合作，合作的维度包括测试车，后续也会有量产车。

他进一步表示，要把测试产品变成一个车规级的量产产品，除了经过各种升级和验证，还要对系统架构进行新的设计；只有和传统车企结合起来，才能搭建一个完整的自动驾驶系统。

考虑到此前媒体关于滴滴启动造车计划的爆料，孟醒的这番话确实引人遐想。

智能汽车是打通未来智慧出行终局的载体，而通过数据处理和总体调度来实现车与车之间的连接和交互是走向这一终局的必经之路——基于调度平台的投放和管理正是滴滴的强项。

从自动驾驶的行业现状来看，包括滴滴在内等自动驾驶企业均选择与车企合作来推出自己的 Robotaxi。从现阶段落地的辅助驾驶来看也是如此，自动驾驶企业作为技术供应商与车企进行合作。

从上述角度出发，如果滴滴能够将其技术集成到自家的汽车产品之中，则能够将更大的话语权掌握在自己手中，为消费者推出更顺畅的智能化出行体验。

而且，自己造车能够形成智能化技术研发到整车的闭环，再通过整车方面的反馈来帮助智能化技术的迭代。

事实上，滴滴走软硬一体化的趋势早有端倪。

在此之前，滴滴与北汽共同研发新一代 L4 级自动驾驶车已于 2020 年 11 月的世界智能网联汽车大会上亮相。滴滴还与比亚迪联合打造了全球首款定制网约车 D1。

据悉，到 2025 年，滴滴将投入超过 100 万台的共享汽车，且迭代版本的新车型将搭载滴滴自主研发的自动驾驶模块，并有望在 2030 年实现完全意义上的自动驾驶。

相比之下，在自动驾驶领域深耕 8 年之久的百度已经宣布下场造车，并且与吉利合作成立了独立的造车子公司，由夏一平担任 CEO。

不过，百度新组建的汽车公司可能更倾向于面向乘用车市场的消费者打造智能电动汽车。

总 结

总体上而言，滴滴在战略上想得非常清楚：

社区团购的新业务为滴滴带来车轮以外的流量，为日后的变现提高可能性；

同城货运业务作为现有出行体系的补充，是一个新的现金流来源；

自动驾驶则是滴滴走向未来出行的关键一步，同时也可赋能滴滴出行板块的其他业务。

值得注意的是，社区团购和同城货运均在去年 6 月上线；自动驾驶则在过去约半年的时间里拿到了超过 8 亿美金的融资。

尽管滴滴计划 IPO 的消息传闻已久，但这一系列密集且极具战略意义的动作都仿佛在传达：或许，滴滴 IPO 的好消息马上就要传来。