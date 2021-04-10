Realme 8 5G 跑分曝光：搭载天玑 700 SoC

IT之家4月10日消息 Realme 8 系列手机于 2021 年 3 月发布，Realme 8 标准版搭载联发科 Helio G95 SoC，配备 6.4 英寸 FHD+AMOLED 显示屏，最高亮度 1000nit。Realme 8 Pro 机型则配备高通骁龙 720G SoC，同样采用 6.4 英寸显示屏。这两款机型均不支持 5G 网络。

据外媒 GSMArena 消息，Realme 8 5G 手机的跑分近期在 Geekbench 上曝光。这款手机代号为 RMX3241，配备 8GB 内存，搭载联发科天玑 700 SoC，这是联发科最入门的 5G 芯片。

联发科天玑 700 芯片采用 7nm 制程制造，具有 2 个 2.2GHz 大核以及 6 个 2.0GHz 小核，支持 LPDDR4x 内存以及 UFS 2.2 存储芯片，集成 Mali-G57 MC2 GPU。从跑分结果可以看出，这款芯片单核跑分 573 分，多核跑分 1779 分。

▲ Realme 8 4G 版本

IT之家获悉，Realme 8 5G 手机此前也通过了 FCC 入网认证。信息显示，此款手机预计将配备 5000mAh 电池，采用侧边指纹识别方案，支持 NFC 功能。手机厚度为 8mm，重量 177g。这款产品将于近日在海外发布。