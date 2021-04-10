和你一起 “王者”的，也可能不是小学生而是猴子

电脑显示屏中的两条光标通过不断移动接住小球，一来一往之间就像在打乒乓球一样。

然而控制这一切的既不是人，也不是提前编制好的算法，而是一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴的「意念」。

今年 2 月份，马斯克曾在 Clubhouse 的聊天中称，Neuralink 已成功让一只猴子通过脑电波连接实现打电子游戏。时隔两个月，Neuralink 这周四公布了一段猕猴玩「意念乒乓球」(MindPong) 游戏的视频。

「打乒乓球」的猴子和「三只小猪」

Pager 一边贪婪地吮吸着金属管提供的美味香蕉奶昔，一边目不转睛地盯着电脑屏幕。

▲Pager 正在玩「意念乒乓球」游戏｜视频截图

视频一开始，Pager 在使用控制杆与电脑互动，随后控制杆被工作人员取走，Pager 依旧沉溺于游戏中。

实现用意念控制光标移动的关键在于一个拥有 1024 个电极全植入的神经记录和数据传输装置，即 N1 Link。

通过将 N1 Link 植入手臂和手的运动皮层区域，Pager 可以在有神经活动的电脑屏幕上移动光标，接住移动的「乒乓球」。运动皮层是大脑中参与计划和执行动作的一部分，Link 装置置于猕猴的左右两边：一个在左侧运动皮层（控制右侧身体的运动）和另一个在右侧运动皮层（控制左侧身体）。

Pager 脑部的设备最初在 2020 年 8 月的一个发布会上被揭晓，被马斯克称为「头骨里的 Fitbit」。

当时被用来展示的并不是灵巧的猴子，而是三只可爱的小猪。

这三只小猪是脑机接口手术的对照组，通过外科手术将一枚硬币大小的装置植入大脑后，当小猪在场地中行走时，其脑电波信号将被传输到发布会的大屏幕中，以图像 + 声音的形式十分直观地展示给现场观众。

「就像你骨头里的记录器」，这枚硬币大小的 N1 Link，可以置于颅骨内测，读取脑神经活动信息，实时无线传输脑电波数据的芯片。根据 Neuralink 的说法，N1 仅需 900 纳秒即可读取出神经数据，并发送出去。

▲Neuralink 推出的硬币大小的 N1 芯片

植入该设备的过程也并不复杂。

V2 是专门用于脑机接口手术的机器人，它能够完成揭开头皮，移除一小部分头盖骨，将芯片以及附带的上千个微型电极与脑细胞进行连接（插入深度约 6 毫米），之后再进行闭合等所有步骤。V2 的设计师透露，这个机器人可以通过机器视觉「看到」整个大脑。据称用 V2 植入 N1 Link 只要一天即可出院，不会有明显损伤。

「意念乒乓球」游戏初步展示了 N1 Link 脑机接口设备潜在能力，但是 Neuralink 的重点显然不单单只是了解猪的想法或者创造出能「打游戏」的全能猴子。

让瘫痪患者再次「行走」

「加快人机交互速度，实现人机共生」，才是 Neuralink 的终极梦想。

▲马斯克在推特上进一步表明了未来 Neuralink 的目标｜网络截图

像往常一样，马斯克周四在推特上进一步写道：「第一款 Neuralink 产品将使瘫痪者使用智能手机的速度比用拇指的人更快」。

马斯克还表示，未来一个新的目标是将信号从大脑中植入的 Neuralink 设备传递到其他身体部位主要神经簇中的 Neuralink 设备，从而让瘫痪患者再次行走。

此前，马斯克曾在多个场合提及，创办 Neuralink 的动力来自对人工智能未来发展的恐惧。

他说："我们已经是半机器人了，手机、电脑就是你的扩展，手指的动作或者语音指令就是交互接口，但这种交互太慢了。" 机器很可能会以指数级的速度将我们抛得越来越远，只有与机器「共生」才是未来的生存方式。

「三只小猪」也好，「打乒乓球」的猴子也好，最终通向的都是人类的未来生存。

时至今日，美国 FDA 已经批准了这项技术在人体进行临床试验，第一批试验对象为截瘫病人。

在去年的发布会前，马斯克就曾在 Twitter 上表示，「Neuralink 具有帮助大脑受损、自闭症和肌萎缩性侧索硬化症（ALS，渐冻症）患者的潜力」。

马斯克还曾夸下海口，认为脑机接口设备可以修复任何大脑问题，包括提升视力和听觉、恢复肢体功能、治疗老年痴呆症、检测并阻止癫痫发作、治愈中风等。

除了帮助解决医疗问题外，向更遥远的未来看去，脑机接口似乎为「云端生存」提供了可能。

如果电子设备能通过 N1 Link 捕捉动物的脑电信号，那么未来人类的大脑是不是也能与虚拟世界连接呢？

从本质上说，如果你有一个完整的大脑接口，所有编码在记忆中的东西你都可以上传到「云端」，把你的记忆作为备份，然后再恢复这些记忆。甚至你可以把它们下载到一个新的身体或者机器人的身体里，将人的意识数字化，高保真地上传给电脑，在「云端」实现「永生」。

「网络真是宽广啊！我们无从认知的新社会，已经开始孕育了！」也许到那时我们会发出和《攻壳机动队》女主一样的感叹。

「脑机接口」的风吹起来了？

丰满的理想吸引了一大批公司加入到脑机接口的浪潮中。

到 2020 年，脑机接口企业融资数额不断增加，已达上亿元融资规模。2019 年及以前，脑机接口行业普遍以战略投资和天使轮融资为主，而如今，已有企业挺进到 B 轮融资。2021 年，国内脑机接口公司 NeuraMatrix 获得了数百万美元的 Pre-A 轮融资，博睿康获得了过亿元的 B 轮融资，由红杉资本独家领投。

创业公司在奋力抢占这一前沿市场，巨头自然也不会无动于衷。

除了马斯克旗下的 Neuralink，科技巨头谷歌、微软和 Facebook 也都明确支持脑机接口的发展。

在国内，腾讯旗下的人工智能实验室 —— 优图实验室也在探索脑机接口；2020 年，阿里公布「淘宝意念购」计划，也许在未来消费者动动脑子就能完成购物；游戏公司米哈游也与瑞金医院合作，投身脑机接口领域，试图打造游戏「虚拟世界」。

如此看来，似乎从医疗、消费到游戏，脑机接口在未来均有着丰富的落地空间，但将目光收回到现在，其发展仍面临着重重困境。

首先是技术上的问题，即便如今的 Neuralink 十分张扬，但其能力相对于拥有百亿级神经元数量的人类大脑而言，还差的太远太远。马斯克团队也承认，Neuralink 在未来最有可能的应用，还仅仅只是帮助高位截瘫病人恢复部分行动能力。

Neuralink 刚开始创立的时候，马斯克曾打算让 Link 的电极延伸到大脑深处，进入到类似边缘系统（有调节情绪功能，影响成瘾和焦虑）等区域及其子系统海马体（负责长时记忆等功能）。

但如今四年过去了，Neuralink 还只是在皮质表面实验，如果没法访问大脑深层区域的话，Neuralink 就很难解决记忆丧失、抑郁、焦虑、失眠、成瘾或者很多的中风问题，「云端生存」这种事情就更不用说了。

更大的阻碍是伦理问题，周鸿祎曾经说，马斯克的这项技术相当于打开了 "潘多拉魔盒"。从安全问题到隐私问题，再到技术控制权、公平等问题，脑机接口技术对于文明和伦理带来的变化尚处于未知，这一切都需要我们在未来做好充足的准备去迎接。