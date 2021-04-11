首汽网约车遭投诉：派单距离最近 22.4 公里，乘客要等 54 分钟

4 月 11 日消息，用首汽 APP 约车成功后，发现网约车距离自己竟然 22.4 公里，要等候 54 分钟（下面截图），而且，系统提示 “这是距离南先生最近的网约车”。这是 4 月 10 日南先生在首都机场的遭遇。



一气之下，“忍无可忍”的南先生在投诉系统上说，“给乘客派这么远的单，还说是最近的司机，真可笑”。并在朋友圈截图曝光。南先生向记者透露，根据司机回应，“这是第二次给他派出这么远的单子了”。据司机反映，自从首汽约车换了 CEO 之后，问题不断暴露出来，譬如 APP 体验不好，用户结账比较慢。

作为首汽约车黑金卡用户，南先生还反映首汽约车涉嫌 “杀熟”。譬如，使用微信支付仅需要 90 元车费，而如果选择使用充值卡付费就是 110 元。“当然，当时充值的时候 100 元优惠 5 元钱，可是这么一算，根本没有什么优惠，甚至车费更多。”

首汽最近遭到司机投诉较多，譬如，钟师傅是一名首汽约车的网约车司机。3 月 26 号因为订单冲突，提前跟客服进行报备了，最后还是遭到处罚，他感到非常冤枉。4 月 7 日，西安中院开庭审理了 19 名网约车师傅状告首汽约车不提供年假也不补钱案件，最终 19 名网约车司机拿到了八千元到两万元不等的经济补偿金。

当然，用户投诉频频出现网络。以黑猫投诉平台为例，关于首汽约车投诉累计近千条，投诉内容既包括来自乘客方的 “司机拒载”“司机态度恶劣”“乱扣费”等，也有来自司机方的 “平台不管”“乱罚司机”等。

近期，因提供服务的驾驶员未取得深圳市合法有效的从业资格，首汽约车在深圳市连续收到 4 张罚单，首汽约车承认存在瑕疵和问题。

官网资料显示，首汽约车自 2015 年 9 月上线以来，主打 “高品质 “的出行服务。2019 年 4 月，首汽约车改变自营模式，全面转向承包制。尽管新增加运力填充了司机缺口，但也无形中降低了服务质量。

这距离魏东当年的 “高端”、“专车”、“服务”等标签越来越远。

除了在服务质量每况愈下外，六年多以来，首汽前掌门魏东带领下首汽约车在亏损泥沼里越陷越深，最终选择一走了之。

根据北京产权交易所披露首汽约车的募资项目文件，在 2017 年、2018 年、2019 年及 2021 年前两个月，首汽约车营收分别为 12.72 亿元、29.01 亿元、64.51 亿元、4.78 亿元；净利润分别为 - 24.41 亿元、-35.98 亿元、-30.20 亿元、-0.98 亿元。可以看出，首汽约车在三年内已累计亏 90 亿元。

公开信息显示，从 2015 年成立至今，首汽约车获融资 15.2 亿元。今年 2 月接替原首汽约车 CEO 魏东后，高捷将推进 C 轮融资，拟募集资金在 20 亿元至 31 亿元之间。

直到发稿时，首汽约车仍没有与南先生的系统投诉做出任何回应。就此，记者数次拨打首汽约车全国司乘通话热线号码：95721。电话里传来提示声，“对方无应答”。连一句 “对不起”也省略了。