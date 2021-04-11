Gartner 预测，到 2024 年，65% 的应用程序开发活动将通过低代码的方式完成。同时 75% 的大型企业将使用至少四种低代码开发工具进行应用开发。

在国内，越来越多的低代码相关工具和平台开始出现。

低代码是什么，它的真正含义是什么？

过去几年，我们看到许多文章将 “低代码”与 “公民开发者”或没有深厚开发技能的从业者相关联。使用者可以利用提前准备好的组件，通过编辑器输入少量代码即关键信息，然后将结果作为应用程序发布。

但是，面向公民开发者只是一方面。目前针对专业开发者的工具也越来越多，有何不同？这是本文探讨的重点。

低代码不是市场，而是一种方法。

低代码确实意味着要提供可视化、图形化的工具，以及简单的框架，以替代更为复杂的编程操作。但这也意味着，无法生成高度定制的应用。

例如，需要与其他企业系统进行通信的应用，需要广泛定制的应用，跨组织边界的应用或需要关注治理要求的应用等等。在复杂的场景下，通常需要开发者的专业知识，并且开发者必须深入了解才能修改代码。

因此，不能叫 “低代码市场”，而是说这些工具有特定的开发应用场景。比如，低代码也可以面向专业开发者提供服务，那么除了拖拽工具外，低代码平台还可以提供用于开发 API 或将应用程序与其他系统集成或自定义的前端接口。当需要代码时，开发者是应用能够使用自己的工具和框架，而不是受限于必须使用低代码工具的限制。

因此，提供一种混合开发方法的平台可能对于开发团队来讲更有用，即包括低代码开发和编码器开发的混合模式，可以用于更复杂的自动化用例。因为对于关键的企业应用，通常都需要业务和开发人员的投入。

从这个层面来看，低代码将会被整合到更多的业务工具中，因为使用低代码不是追赶趋势，而是一场潜移默化的全面性革命。结合当下的市场趋势来看，越来越多的服务商也将低代码工具应用于数字流程自动化、商业智能、机器人流程自动化、身份管理和数据集成等方面。

随着自动化平台和其他低代码工具的成熟，会有越来越多的人开始习惯使用低代码。由于每个人对这些平台有了跟深入的了解后，开发人员对将非开发人员纳入其项目团队中会少一点犹豫。

因此可以说如今进入工作场景的年轻一代是数字原住民，他们对投入技术并亲身实践无所畏惧。而低代码正在打破自动化领域工作的技术障碍，使得业务与开发之间的协作变得更加容易。

不过，低代码也是一把双刃剑。

随着公民开发者开始成为技术团队的一员，开发团队也越来越意识到漏洞和合规性的问题。因为非专业开发人员对安全性和数据治理的重要性不会很 care，至少不是首要关注的问题。

这也让我们开始关心是否可以借助 DevOps 以缓解其中存在的一些问题。

低代码是从相对简单的应用程序开始的，可能不太需要 DevOps 风格的项目开发方式，因为低代码已经成为关键企业项目的规范，但 DevOps 将成为其中必不可少的一部分。这是低代码产生更鲜明影响的地方。使用低代码平台进行迭代、持续改进和持续交付，也是在于没有任何一款应用是一劳永逸的，相反需要持续改进、维护和交付。