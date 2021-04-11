售价猛增 50% ，新风空调能是空调的未来吗

在 3 月末那场 “内容太多而不得不拆分”的发布会上，小米发布了手机、芯片以及智能汽车领域的新品和动态，还带来多款可圈可点的智能家电。发布会第二天一开场，小米就直接宣布了旗下壁挂式空调的最高端产品，米家新风空调尊享版。

这款空调之所以能定价近四千，与内置新风功能关系密切，这也是其一贯拿手的以新概念抢占市场高地的营销策略。新风空调话题热度在这场发布会后毫不意外地大幅提升，成为家电相关互联网讨论中新的关注点，消费者和行业人士都在交流其意义，以及怎样才是更好的产品。

不过在互联网之外，新风空调乃至新风概念本身都已经不算新鲜，早已是家电行业共同探索并试图满足市场需求的一个方向。人们越来越富足也更加在乎居住质量，而通过推动空气流通，带来室内含氧量及空气质量双重保障的新风，正在成为家装和居住改造时关注的细节。

家电行业传统销售和营销模式伴随着大量的信息不透明，使得新风这样有益的功能并没有被消费者广泛认同，直到 “外来者”介入才让新风有了更多认知。这款产品不只是企业探索高端的节点，“先看评测”甚至提出了相当打破现有观念的看法：新风空调应该是未来空调的主流形态。

出现十余年，却至今没有成为空调标配的新风功能，真的能产生这么大的能量吗？

空调终于有了内外空气交换

首先看一下米家新风空调尊享版做到了什么，这是款定位极力向上试探的壁挂式空调：1.5 匹、新一级能效，同时具备防直吹的 3D 柔风、除菌和自清洁等功能，基本上做到了人有我有。人无我有的特征，除了小米家电一贯的纯白简洁外观和智能连接，便是新风功能。

米家在制冷制热之外增加新风功能，使得空调能够在本身的室内空调冷热循环基础上，也可以独立与室外进行空气交换。新风风量可达 60m³/h，官方产品页面宣称 42 分钟完成 2.8 米高的 15 平方房间换气，米家还添加了温度面板外的第二块面板，用于专门监控室内二氧化碳浓度。

这款产品在新风使用场景和消费者利益点上把握得较为精准，有足够解决卧室换气需求的风量，也有根据二氧化碳浓度自动工作的功能。毕竟之所以要有新风，就是为了用空气流通稀释室内甲醛、二氧化碳等气体的浓度，这也是当前家庭空气质量不佳的最大因素。

米家也考虑到了新风的负面影响：加入了深紫外光灯和自加热除菌两种清洁功能，可缓解外部空气进入对空调管道的污染；自动开关换气功能会从室内外交换切换到空调传统的室内调温，有效延长 HEPA 滤芯更换周期也降低污染几率。种种功能并非独立，都和新风功能形成闭环。

当然，就如上文所述，空调领域的玩家们早就注意到了空调与新风功能的结合。海信、格力、美的、TCL 都有推出壁挂式新风空调，其中海信做到了较广的价位段覆盖，从 3000 元以上一直延续到 8000 元价位，最顶级型号的新风风量同样达到了 60m³/h 并支持米家相似的二氧化碳监测。

新风空调的工作原理与单正压新风机基本接近：通过连接户外的管道引入净化后的空气，使室内压强大于户外，正压将原本可能不够干净的空气排出室外。往复循环，最终达成保持室内空气新鲜的目的。能否有效提供正压与新风风量有关，而市面上中端新风空调大都是 30m³/h。

新风空调并不能简单看作传统空调产品的升级，而是在空调功能外创造了新的售价增长来源。单纯和小米 / 米家空调产品对比，消费者需要为新风功能额外支付最高 50% 的溢价（约 1500 元），与米家中端定位新风机产品的售价接近。

作为普通空调用户，有没有必要为新风功能支付占比并不小的溢价？以及，作为有实际新风需求的用户，当前应该在独立新风机和新风空调之间做何选择？有必要仔细掰扯一番。

新风机仍是不可替代的专用设备

说到新风空调，就不得不提起在名称上就嵌入新风概念的另一个家电产品，新风机。新风机主要有壁挂式和管道式两种类型，前者像普通壁挂式空调一样可安置于房间墙壁，亦可进行后装，后者则大多与中央空调系统相互整合，需要在前装阶段进行铺设，安装成本也更高。

新风空调和新风机是不是可以相互取代？这也是大多数消费者的困惑。部分人认为，明明可以用专业设备完成的工作，为何还要让空调 “顺便”去实现。另一部分人则认为，空调能够集成这类功能，那就没必要再单独安装新风机，白白浪费了室内空间。

以目前的产品规格、市场定位和消费者反馈来看，虽然名字里都带 “新风”，但新风空调和新风机其实是使用场景略有错开的两类产品。新风空调风量较低且基本只有单正压型，新风机有制造室内正压保持清新的单正压，也有设立室内外空气主动交换管道的双向流型，效率更高。

综合当下市场环境和互联网讨论，新风机依然是家庭安装新风的首选设备，实用性早就经过酒店商场等大型项目验证，新风空调则有着体积和系统可靠性等一系列相对而言的不足，更多的作用是锦上添花。

家电自媒体魅惑蓝心也针对新风空调这一品类提出了几点质疑：1、出风口单点监测二氧化碳不能直接和用户感知划等号；2、新风空调不是能长久立于市场的可靠技术；3、新风空调的单正压新风不能和中央空调常见的双向流混淆；4、滤芯体积小导致更换周期短到不实用；5、新风设计并不会给空调除尘带来改观。

若是直接将新风空调和新风机横向对比，这些问题都的的确确存在，假设消费者购买新风时没有任何障碍，新风机必然是最佳选择。新风空调想要宣传自己能够当作真正的新风设备来使用，还有不少路要走，现阶段最主要的体验落差集中于换气效率以及滤芯的效用和更换周期。

要持续为室内提供新风，换气效率是评判优劣的关键，低效率换气并不比不安装有意义，而更高的新风风量将有效提升换气效率。在家装质量、环境老化等条件的影响下，标称数据并不能直接换算成效率，且误差会随着时间推移扩大，因此有必要有较高的新风风量保证长年稳定使用。

新风空调不占优势这件事通过简单的比大小就能看出来。还是以米家为例，售价 2999 元的米家新风机标称 300m³/h，新风风量是米家新风空调尊享版的十倍，能满足中小户型需求。活动价能低至千元内、定位小户型和卧室的入门级产品米家新风机 C1，也有 80m³/h 的新风风量。

空气中包含的物质相当复杂，大到蚊虫花粉柳絮，小到 PM2.5 等可吸入颗粒物，很容易使滤芯使用周期变短。新风机也都针对客观条件设计三级滤芯结构，用初级 + 中级 + 高级的层层递进过滤掉不同尺寸和特性的污染物，来保障整个净化过程有效率而且可长期使用。

但是市面上常见的新风空调受限于壁挂式空调形态限制，往往很难塞入大体积的三级滤芯，基本上只有一个原本处于高级阶段用来最后过滤的 HEPA 滤芯，身材还比新风机上的小不少。其结果就是，不仅空气污染过滤效率打折扣，更带来了极大的周期更换压力。

市面上已经出现的产品，滤芯体积也并不比半年一换的汽车用空调滤芯大多少。即使是面积较小的卧室容积也比车内大得多，必定会在同等空气质量条件下以更短的时间内消耗掉滤芯本身的过滤性能，给用户徒增周期使用成本。没用几天就要换滤芯的体验，实在难说好。

结果显而易见，单纯以换气效率、滤芯使用等因素去评判，新风空调是无论如何都不可能替代独立新风机。如果家中不能长期开窗通风、室内面积较大、户外空气质量相对恶劣，新风机几乎是打造新风系统的唯一选择，能够带来可靠持续的家庭新风体验。

新风机是最佳选择不假，然而我们不能忽视更好新风体验背后的代价，那便是使用成本。新风空调集成新风功能正是希望降低购买、安装等使用成本来吸引用户选购，这部分与其难以替代新风机的事实不冲突，使其在入门级市场中有了自己的一席之地。

比如说空气交换必须要有的空洞，新风空调大都使用新风和原有空调共用管道设计，而新风机必须是单独开孔。多个新风机用户在家装论坛和社交网络上提到，安装过程中需要在墙面打开面积较大的通风孔洞，影响家装美观性不说，甚至还有可能因操作不当导致主梁缺损过大产生安全隐患。

追溯到新风空调诞生初期，家电厂商希望其能站稳高端并替代新风机，到了今天却变成了不适合新风机场景中的代用品，以及中高端空调的 “添头”。新风空调发生的一系列演变，其实也是厂商注意到产品与用户预期、实际需求不匹配，而后持续调整改进的过程。

跌跌撞撞，新风空调找到了正路？

在十年前甚至更早，带有新风功能的空调就已出现。

只不过当时家电厂商并没有直接端出 “新风”之名，改用了 “新鲜气”“洁净风”之类的营销名词，或许也是清楚产品换气效率和新风机有差距。而且新风空调一度是高端产品专有卖点，定价上万甚至更高，显然不是大众消费品。

闪极科技 CEO 张波在微博上印证了这一说法，他表示该款新风空调原型机型源自其本人在 2011 年于格力家用空调部参与研发的旗舰款，是售价达到万元的 “i 铂”，涉及数十个专利申请。该团队在 2019 年前后加入 TCL，复刻了近十年前的想法，但产品售价降到之前的 1/2 到 1/3。

大金、松下、三菱等日本厂商曾做出尝试，希望将真正能比肩新风机的新风功能和冷热、湿度调节等空调功能集成于同一款产品。超高的定价定位让产品有些曲高和寡，而一些标榜过亲民定价的产品，又因实际效果和新风机出入较大遭受消费者的广泛质疑。

有一段时间，国内外家电厂商都暂停了新风空调的新品迭代，一方面是因为定价导致很难走量带来能分担研发成本的利润，另一方面则是想要让空调能加入完整新风机功能的野心太过庞大，在家用电器限制下找不到可以让研发成本、换气效率、静音体验同时兼得的方案。

在空气质量关注热度最高的那段日子，还是有新玩家尝试将空调和新风结合。空净品牌 352 创始人李劲松就在个人微博中表示，2017 年底该公司曾立项具备调温、调湿、洁净、新风功能的空调一体机，但最终因为管道复用率低研发难度大，2018 年后市场热度下滑难以支撑而放弃。

今天的新风空调都换上了这个广为传播的名字，并且有相当数量的厂商推出产品，几乎每一家上规模的空调厂商都在参与。不过也就像我们所看到那样，没有在产品定义上追求包含或替代完整的新风机，而是以相对小型化、低成本的新风系统给空调这个相当成熟的产品提升价值。

虽说新风空调再怎么比新风机便宜，无论如何也要比同规格普通空调更贵，但已经是个有一定意义的家庭新风补充。在外租房或是入住数年后想用后装电器改善居住条件的用户都知道，少打洞打小洞，要比动不动砸墙打洞的 “大动作”友好得多。

可以说，新风空调在兜兜转转后找对了路子，挑战新风机不切实际，却可以在低开销优势下服务那些不方便使用单独设备的消费者。毕竟在主力新风机难覆盖的卧室等小房间、不方便额外开洞的户型、不打算增加装修预算的情况下，新风空调还是可以为空气净化承担一部分职能。