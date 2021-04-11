蛋壳公寓上市快退市更快，但仍有问题未解决

去年蛋壳暴雷的事儿闹得沸沸扬扬，想必大伙也有关注到。那时租了蛋壳公寓的年轻人们，经历了来自社会的第一次毒打 ...

租客们明明花了真金白银租了房子，却被房东用各种方式赶出去，狠起来甚至连水电都敢断。

因为蛋壳的运营模式是 “租金贷”，租客签的不仅是房租合同，还是一份 “租金贷”合同。这就导致一个大问题，租客即使被赶出房子了，已经分期的网贷还是得还啊。既然蛋壳资金链断裂，解决不了问题，它的 “租金贷”合作方微众银行就得来收拾烂摊子了 ..

租客的贷款不用再还，损失全由微众银行承担，事情就此告一段落。

而前几天，小雷看到了一个关于蛋壳公寓的新消息。这个用资本吸人血的公司，终于要被暂停交易并启动除牌程序了。芜湖，小雷直接竖起大拇指点赞！

其实这半年来，蛋壳公寓并没有死透，至少它的股票是正常交易的 ...

这时候只要有投资者肯花大价钱融资，蛋壳说不定能揭棺而起，继续吸血。但被纽交所暂停交易后，意味着蛋壳公寓短时间无法再得到足够的现金流。想要再次借资本 “秽土转生”是不太可能喽。

上市快，退市更快

据查，蛋壳在 15 年刚成立的时候就受到了领英中国总裁沈博阳的天使轮投资。在同年七月份，蛋壳又获得了来自开物投资的数千万人民币 A 轮融资。

一年两次巨额融资，这 TM 是什么梦幻开局？

随后的几年，有源源不断的资本融资蛋壳，其中就包括咱们熟悉的蚂蚁金服。

2020 年，蛋壳以 “DNK”为交易代码登陆纽交所，成为国内第二家赴美上市的长租公寓品牌。

哦豁？一个公司从起步到上市，只花了短短五年时间，听起来发展不错嘛。

的确，前期有这么多资本的融资加持，现金流充足的蛋壳扩张地很快。2015 年，蛋壳只运营着 2000 多间公寓，到了 2020 年，就翻了几乎两百倍，运营超过 40 万间公寓。

这扩张速度 ... 生产队的母猪都没蛋壳勤快。

但是随着扩张越来越快，蛋壳发现，钱已经不够烧了。从 17 年到 19 年，蛋壳的亏损加起来都超过五十亿元了，每一年都是翻倍式亏损，这谁顶得住啊。公寓出租的速度跟不上扩张的速度，盈利追不上成本，不亏才怪咯。已经扩张的公寓依然需要烧钱维护，如果资金跟不上，暴雷就会自动找上门。

So，蛋壳可不是因为钱多才上市，相反，是因为真的缺钱，才会上市寻求投资。

上市之后，公司确实能获得不少现金流来缓解亏损。但是，面对突如其来的疫情，租房需求断崖式下跌，蛋壳本来钱掩盖的的问题，终于藏不住了。

去年 11 月，蛋壳公寓遭到数百人维权，明明租客交了房租，但房东却迟迟拿不到租金，蛋壳暴雷事件正式拉开帷幕。

嘶 ... 不对啊，租客都交钱了，房东还没拿到钱，所以这钱是被蛋壳自己拿去花喽？

从某种意义上来说，还真是被蛋壳拿去私用了。因为蛋壳就是在用别人的钱去扩张公寓，很多长租公寓也是跟蛋壳一个套路。

长租公寓作为中介，先找房东签合同，并约定租金按季付。而且为了成交愉快，给到房东的租金一般会略高于市场价格。接下来长租公寓就去找租客租房，告诉租客直接签一年会有优惠。

比如租一年一个月房租，对于刚毕业出来的年轻人有着极强的诱惑力，大多数会当场决定签合同。实际上，这份租房还是 “租金贷”合同，长租公寓可以随时从银行拿出这笔钱来用。

而长租公寓拿到了租客整整一年的房租款，再付给房东三个月的租金，还剩下 9 个月的房租现金。钱都套出来了，不用来多发展几个房东就可惜喽。于是长租公寓再用租客的 9 个月租金去找其他房东签合同，几个回合下来，自己手中的现金就翻倍了。

蛋壳能扩张如此之快，除了前期有融资以外，这种 “租金贷”模式也帮了蛋壳很多。最重要的是，蛋壳一分钱也不用花啊，毕竟用的都是租客的钱在扩张。

经过疯狂扩张后，蛋壳确实占有了租房市场上的不少房源。有市场份额，就有议价权，要是钱实在不够用，给租客们涨涨价也不是不行。

So，虽然蛋壳每年都在亏钱，但还是靠各种方式勉强维持住了运营。只不过谁也没想到疫情会突如其来，让租房市场瞬间沉寂。资金链瞬间断裂，这种与金融杠杆无异的扩张模式也让蛋壳 “笋干爆炸”。

拿不出去钱发租金给房东，租客也得跟着遭殃，维权大战正式拉开帷幕。

至此，这个仅仅花了五年就上市的公司，只坚持了 445 天就被纽交所暂停交易。

问题仍未解决，维权大军苦不堪言

虽然微众银行甘愿吃掉这个哑巴亏，把讨债目标从用户转移到蛋壳身上。但小雷还是能在微博上看到，很多租客没有拿回自己应得的房租。有网友牛年的第一条微博就是希望蛋壳公寓还钱 ...

租客租金的数额越大，内心就越愤怒，怎么租个房也能被割韭菜呢？

人活在这社会上，离不开衣食住行。租房作为年轻人在外打拼的安身居所，都能被租房公司用来玩杠杆套现，想钱想疯了。“巅峰”蛋壳的杠杆率甚至达到 80%，比国家住建部要求的 “不超过 30%”高了好几倍。

如此高的杠杆率，即使上市也很难救场啊。

蛋壳花了 5 年快速上市，却在上市 445 天后光速被除牌，上市是奇迹，退市是活该。