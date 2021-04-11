韩国最大纯互联网银行将提交 IPO 申请，曾被蚂蚁 / 腾讯战略投资

4月11日消息 韩国《首尔经济日报》援引投行业不具名消息人士称，韩国互联网银行 KakaoBank 可能最早于本月向韩国证券交易所提交对其首次公开募股（IPO）计划的初步审查申请。

报道称，其估值预计在 20 万亿韩元（178 亿美元）至 30 万亿韩元之间。

KakaoBank 是韩国互联网巨头 Kakao 的子公司，由 Kakao 和韩国投资控股公司联合推出，为继 K Bank 之后韩国的第二家纯互联网银行。Kakao 为韩国使用率最高的免费聊天应用 KakaoTalk 的开发商。

该互联网银行的股东包括韩国投资金融控股公司、腾讯、国民银行、易趣等 9 家公司，资本金为 3 千亿韩元。

腾讯于 2012 年投资 Kakao Talk，获得 13.84% 的股权；随后在 2017 年成为 Kakao Bank 的第二大股东，蚂蚁金服则在 2017 年为 Kakao Pay 注资 2 亿美金，打通了支付宝在韩国的 3.4 万商户。

2020 年 1 月曾有消息称，Kakao Bank 的一位高管表示，公司准备在当年年底前在该国股市上市。

Kakao 在韩国的存在，与微信在中国的情况有些相似：以 2019Q3 披露的数据来看，5164 万人口的韩国，Kakao Talk 有超过 4400 万的月活用户，在智能手机用户中的渗透率为 95%。

因此，Kakao 旗下的多个互联网产品为 Kakao Bank 带来了相当大的流量，为其提供了核心竞争力，使其超过 Kakao Bank 成为韩国最大的纯互联网银行。

与韩国传统银行不同，Kakao Bank 实行全天候营业，其所有服务都可以在客户和银行分行之间不进行面对面接触的情况下完成。这为那些无法在工作时间造访贷款机构的客户提供了便利。Kakao Bank 没有连接到特定的 ATM 自动取款机，客户可以从任何 ATM 取款和存款。