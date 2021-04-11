微软 Win10 Build 21354 ISO 官方镜像预览版下载

IT之家4月11日消息 近期微软推送了 Windows 10 Insider 预览版本 Build 21354 更新，带来了几项新功能，包括任务栏上的新闻和兴趣的新的个性化设置选项，显示设置的改进，新相机设置页面，微软画图、截图工具等内置应用将通过 Windows 10 商店更新。现在微软官方已经发布了 Windows 10 Build 21354 ISO 官方镜像下载。

玩转 Windows 10 系统盘镜像四板斧：

• 下载 ISO 后，可以用软媒魔方（点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取 SHA1、MD5、CRC 等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

• 软媒魔方中的软媒 U 盘启动（点此下载）可以把 ISO 制作成启动U盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

• 软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把 ISO 镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

• 软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装Win7、Win8、Win8.1、Win10等单多系统，一键完成，仅需 30 秒！

如何下载 Windows 10 ISO 镜像

要下载 Windows 10 ISO 镜像，请按照以下步骤进行。

在这里注册或登录 Windows Insider 项目。

前往微软网站的下载页面。

点击 “选择版本”。

选择 “Windows 10 Insider Preview (Dev Channel)” - Build 21354。

选择语言（确保改进在 “设置”应用 > 语言中给出的语言）。

选择 “64 位下载”。

IT之家提醒，如果你正确按照上述步骤操作，ISO 镜像文件将在浏览器中开始下载，不过该链接将在 24 小时后失效。