手机清空并恢复出厂设置数据仍 “复活”，一两毛钱就能买到你的基本信息，这样做才能安全清除

据央视财经频道新闻报道，手机在恢复出厂设置后，仍然可以通过特殊手段来恢复数据。就此新闻报道后，关于手机隐私泄露又再次引起了人们的担忧。

报道称，一些用户出售二手手机前，为了保证个人隐私，会选择将手机清空，恢复出厂设置。但央视记者采访发现，在电商平台上，有大量商家可以提供手机数据恢复服务，不能保证 100% 恢复，报价在 800-2000 元不等。

对此，在微博上有网友表示，“从来不卖旧手机，我宁愿放着”，“害怕第三方保留数据”，大家更愿意放着闲置，也不想承担数据泄露的风险。

不过可以理解的是，大部分人使用手机不会超过三到四年，就会考虑换新机。在换手机之前，大家都会进行清空和恢复出厂设置，结果这只是从表面上删除了数据，实际上，一些基本数据和重要信息是可以 “复活”的！

怎么做到数据 “复活”？

数据 “复活”，对于技术人员来说是 “零门槛”。

如今在各大电商平台上，搜索 “恢复手机数据”，就会出现大量恢复数据的网店，这些网店都保证 “价格不等，不能保证恢复多少数据，查完付钱”。

据报道了解，“进行手机数据恢复的人员，不论是在线下还是远程操作，都会使用名为 “取证系统”的终端设备”。

经过这种操作，原手机主人的基本信息如电话、聊天记录、账号密码等信息都可以获得。或许你会认为，我把重要信息保存在类似网盘的云端不就好了吗？

那也不行，因为恢复手机数据，同样可以获得你的账号密码信息，如果你在云端的登陆处于一种自动登录状态，你保存在云端的信息同样也可以被盗取。因为个人删除只是在手机文件上让它 “消失”，只需要在芯片中找到一条通往存储完整数据区域的路径即可。

可以这样认为，对于技术人员来说，一般手机的存储芯片没有大的损坏，就可以恢复数据。

为什么会这样？

其实，大家选择的恢复出厂设置，实际上，是将设备或仪器的个性设置恢复到出厂的默认状态，如待机方式、开始界面、操作快捷键、定时提醒等等恢复到出厂时的设置但不会删除存储的数据。

手机芯片是电子设备中最重要的部分，承担着运算和存储的功能。有媒体解释，“尽管目前的手机采用的大都是 eMMC、UFS 闪存芯片，但其原理与电脑 SSD 类似，单纯的删除操作并不能抹掉文件”。

你的手机数据可以值多少钱？

你的数据能卖多少钱，和市场需求有关。

首先，我们看一下大家是怎么处理手机的，根据微博上环球网设置的投票，怎么处理自己的旧手机？将近两万人进行投票显示，有约 7000 人选择 “留着当备用机”，有约 5000 人表示愿意 “静静放着闲置”，还有约 3000 人选择 “二手平台交易”。

从选项比例来看，大家更愿意把手机留在自己手上，会觉得更安全。还有不少人愿意进行二手交易，从安全角度来看，如果把手机留在手上，的确可以减少数据泄露的风险，是相对稳妥的做法，往往把手机进行二手交易的风险更大。

在 2020 年，因为疫情的影响，受手机产需供能的影响，华为、小米等著名手机品牌出现了需求下滑的情况。来自市场调研机构 IDC 发布的《2020-2024 年全球二手智能手机预测》中显示，在 2020 年，全球二手智能手机的出货量达到 2.254 亿部。去年的全球智能手机三星品牌的出货量是 2.66 亿部，二手手机和全球出货量第一的三星手机数据相差不是很大。

二手手机的市场份额扩大，越来越多的人愿意接受二手手机。有些不法商家将二手手机经过处理，收集到的部分数据，然后打包出售就已经形成了一条完整的地下产业链。

手机的主人如果不能很好地清除数据，确实会有安全风险。

根据知情人士透露，“一般一毛一条信息”。在去年 1 月，中国电信超 2 亿条用户信息被卖案件审判书中提到，被告人以 0.01 元 / 条至 0.2 元 / 条的价格出售，累计获利 2000 余万元，涉及公民个人信息 2 亿余条。

所以，一毛钱就可以获得你的基本信息，通话记录、短信、联系人、多媒体文件、第三方支付信息、邮件信息等。

手机数据怎样才能安全清除？

你觉得只有变卖二手手机才会有风险吗？

你有过想恢复微信信息的时候吗？有过误删重要照片的时候吗？有过手误删掉重要联系人电话号码的时候吗？

在这样的情况下，你只是单纯的想恢复部分数据也有可能被第三方保留数据，所以，针对这类的手机数据恢复，大家需要尽量找安全的平台进行恢复，或者保留好重要信息，尽量避免第三方接触到你的重要信息，以免泄露。

既然手机芯片是关键，那应该可以物理摧毁吧？这个办法并不推荐，手机是比较精密的设备，进行暴力拆卸，自己会有一定的安全危险。并且经过拆卸再组装，这样的手机基本上不能再销往二手平台。

在这里有一个大家公认比较简单实用的方法。

首先，删除社交 App 的登录设备，也要退出 App 的原有账号，这两项不同的手机会有不同的操作，然后，再清除所有数据，把手机恢复出厂设置。

前面已经说过单纯的把手机恢复出厂设置并不安全，所以，我们要在最后对手机进行 “完全复写”。

完全复写是指用其他不重要的文件、视频、图片等来重新占据你的手机内存，并且要保证手机内存处于 “完全占满”的状态。每复写一次，就需要再次进行格式化，重复复写 5 到 8 次是比较安全的，这个时候就可以把你的手机安全的卖掉了，就可以保护你的隐私安全。

目前在应用市场上有许多 “全家桶”可以下载，根据自己的手机内存选择下载，达到基本占满就可以了，还不够，可以继续下载内存消耗大的文件。

同样的，重复几次，想要再次找回你的数据就比较难了。重复过后，自己需要再检查一下，也通过专业人士再尝试找回信息，看能不能找回自己的数据信息，如果没有，就说明成功了。

如今数据泄露问题随着网络技术的发展变得更为严重，如何在智能化的各种社会场景保证个人信息安全，还需要大家的共同努力。