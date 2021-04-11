送 80 元话费，樊登读书 VIP 双年卡五折 364 元大促

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|VIP会员双年卡
+百度文库双年卡
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|Keep（4月8日 - 15日）
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|QQ音乐+百度文库（4月6日 - 12日）
|豪华绿钻年卡
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|豪华绿钻年卡
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|￥204.9/￥129
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|快看漫画（3月8日 - 4月30日）
|VIP会员年卡
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|VIP会员季卡
|￥50/￥35
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|VIP会员月卡
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|WPS+百度文库（4月6日 - 13日）
|WPS会员年卡
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|￥188.9/￥99
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|WPS超级会员年卡
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|喜马拉雅FM（4月2日 - 12日）
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|VIP会员年卡
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|掌阅（4月7日 - 15日）
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