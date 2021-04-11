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送 80 元话费，樊登读书 VIP 双年卡五折 364 元大促

2021/4/11 22:14:53 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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注：4月6日 - 18日为预热抢购期，下单先到账50元话费；4月19日 - 27日为正式抢购期，会陆续充值樊登2年卡。

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