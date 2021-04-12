鲜为人知的秘密：Excel 中 F1~F12 键到底有啥用

Fn 就是我们键盘上 F1~F12 几个键，根据软件不同，系统通常会给他们不同的定义。那你知道 Excel 中 F1~F12 都有什么用途？这可是鲜为人知的秘密！一起来看吧。

1. F1 键

F1 键大家应该最熟悉了，没错！就是帮助专用键。无论你有使用上的难题，还是对某个函数不清楚，都可以按下 F1，将自己的问题输入进去。随着帮助系统的扩容，现在的帮助除了会有文字解释，还有一些视频讲解，能够快速解决用户的困惑。

F1 帮助键

2. F2 键

F2 键是将单元格一键转为可编辑状态，按下后就能直接在单元格里修改内容。有人问，这和直接在单元格里填数据有何不同？很简单，它不是用来修改数据的，而是修改公式的。相比于传统的地址栏修改，F2 可以让公式修改更直观。

F2 切换可编辑状态

3. F3 键

F3 键的作用是唤出 “粘贴名称”对话框，如果你已经在表格中建立了多个名称定义，那么就可以在编写函数或执行其他任务时，通过 F3 键唤出对话框。如果你经常使用名称定义，那么这个快捷键一定不要错过。

F3 唤出 “名称定义”

4. F4 键

F4 键在 Excel 中用法很多，像我平时用得最多的，就是切换函数里的绝对引用与相对引用。此外它还有另一个作用，即重复上一次操作。举个例子，当你需要对多组单元格执行 “单元格合并”时，传统方法是每选中一次按一次合并，效率很低。但如果使用 F4 键，只要先在第一组单元格上执行合并，后面不断重复 “选中单元格→F4→选中单元格→F4→选中单元格→F4……”的动作就可以了。

F4 快速重复上一次操作

5. F5 键

和 Word 一样，Excel 中的 F5 键也是执行定位的。所不同的是，Excel 的 “定位”功能更全，用法也更多样。因此和 Word 相比，F5 在 Excel 中的出镜率也会更高一些。

F5 一键定位

6. F6 键

F6 键用于切换工作区与 Ribbon 面板，以方便用户键盘操作。不过现实工作中，这个快捷键的出镜机率并不大，主要是因为鼠标操作更快捷，同时 “Alt + 快捷键”也更深入人心吧。

F6 切换工作区与 Ribbon 面板

7. F7 键

F7 键用来对工作表执行拼写检查，不过由于默认只对英文生效，且 Excel 本身定位问题，实际用到的机率并不大。

F7 拼写检查，日常用到不多

8. F8 键

F8 是选区扩展键，最大作用是跨页选择。使用时，先用鼠标点击第一个单元格（即选区左上角），按下 F8 键，然后点击最后一个单元格（即选区右下角），这样 Excel 便快速完成了区域选取。

F8 选区扩展键

9. F9 键

有时为了看到函数运行效果（多数是随机函数），我们会对整个工作表进行重算。传统方法是在其他位置输入一个字符，然后利用 Excel 的自动重算功能实现，其实 F9 键也有自动重算功能。按下 F9 键后，Excel 将自动执行一次重算，相比传统方法更快捷也更加方便！

F9 手动重算

10. F10 键

前面我们提到了利用 Alt 键激活 Ribbon 面板的方法，其实在 Excel 中，F10 也有类似的作用。这个嘛…… 喜欢哪个用哪个吧！

F10 一键激活 Ribbon 面板，类似 Alt 键

11. F11 键

F11 是 Excel 中的一键图表键，选中数据后按下 F11 键，即可一键生成图表。不过这种图表都是利用 Excel 的默认功能实现，美观度一般。要想更改图表，只要点击 “图表工具”下方的 “更改图表类型”按钮，具体方法和传统图表一致。

F11 一键生成图表

12. F12 键

Excel 中的 F12 和 Word 一样，也是执行 “另存为”操作的，这个就不多说了…… 反正大家平时用得也比较多么！

F12 另存为

写在最后

和 Word 相比，Excel 的功能强大而复杂，因此对于快捷键的需求也更多一些。好了，这就是本期要给大家分享的几个小技巧，如果感觉今天的内容对您有所帮助，就请给小编点个赞吧！