移动默默收用户 43 个月漫游费：不取消就会一直默认收费

IT之家 4 月 12 日消息 众所周知，漫游指将手机（号码）带出归属地使用的业务所产生的费用，“长途漫游费”一项增值业务早在 2017 年 10 月 1 日就已经被取消了，省内流量也从 2018 年 7 月 1 日升级为国内流量。

据北京青年报，一位用户这 43 个月以来一直被收取名为 “亲情省”的漫游套餐费，而客服给出的回复却是，“国内漫游计划”业务需要用户通过短信退订，发送退订短信之后，次月就会生效，不会再收取费用，而如果不是用户主动取消业务，即使业务已经 “不存在”费用还是会照扣。

据称，还有其他用户也遭遇了 “隐藏收费”的情况，部分用户业务例如 12593 月功能费直到 2019 年下半年仍在收取，

对此，一位律师表示，中国移动公司此种操作方式属于侵犯消费者权益的行为。

IT之家了解到，中国移动 2020 年全年净利润 1078 亿元，比去年同期 1066.41 亿元增长 1.1%；全年营运收入 7681 亿元，同比增长 3.0%，市场预估 7604.3 亿元； 全年 EBITDA 2851 亿元，市场预估 2877.5 亿元。

据悉，中国移动去年通信服务收入为人民币 6,957 亿元，增长 3.2%。移动电话客户总数为 9.42 亿户，有线宽带客户总数为 2.10 亿户。

截至 2020 年 12 月底，移动客户 9.42 亿户，其中 5G 套餐客户达到 1.65 亿户，净增 1.62 亿户。移动 ARPU 为人民币 47.4 元，降幅同比收窄 4.0 个百分点；手机上网 DOU 提升 39.0%，达到 9.4GB。