优信借 3 亿美元 “高利贷”，押宝纯在线购车模式能否续命

对于二手车电商优信而言，在长期低迷后，它终于迎来了一个难得的好消息。

优信近日宣布，已与潜在投资者签订具有约束力的投资意向书。根据意向书，潜在投资者已同意与优信就优先股的认购进行谈判并达成最终协议，潜在交易规模可能高达 3 亿美元。

不过在香颂资本执行董事沈萌看来，优先股是更接近债券的股票，支付固定股息，而且如果附带换股权，那么付出的成本就会更大，“如果是优先股，基本上都是高利贷。”

此外，优信已于去年第三季度完全转变为纯在线购车模式。汽车分析师张翔表示，“在线购车的优点是成本很低，所有的信息都在线上显示，用户上网来买车。” 因此，纯在线购车模式对处于不断亏损、艰难求生的优信而言，显然是最佳选择。

随着二手车在线交易的出现及发展，线上平台的受众接受度已经得到很大改观，甚至多数目标用户在买车之前都会去头部几个平台进行搜索查询，流量已经慢慢积累了起来。

张翔认为，目前二手车的商业模式还是需要线下店的支持，走线下店跟线上相结合的 O2O 模式比较好。纯在线购车早已能够打通，但交易完成后仍旧需要线下店承接后续的服务问题，缺乏线下业务协同就会出现整个交易的缺失。因此，在线购车与线下售后才是较为完善的二手车商业路径。

优信获最高 3 亿美元投资，救命钱还是高利贷？

自 2011 年成立起，优信便处于不断的亏损中。

公开信息显示，不按照美国通用会计准则，优信在 2016 年至 2019 年净亏损分别为 10.504 亿元（调整后）、16.961 亿元（调整后）、16.713 亿元（调整后）、12.43 亿元（调整后）。

2020 年第一季度爆发的新冠疫情，更是让深陷亏损的优信雪上加霜。

按照自然季度来算，非通用美国通用会计准则下，优信在 2020 年第一季度净亏损为 20.66 亿元，是 2019 年同期 2.46 亿元的 8.4 倍。随后在第二季度和第三季度，优信的净亏损分别为 1.571 亿元（调整后）、2.75 亿元。

另一方面，优信拥有的现金及现金等价物也在不断下滑。财报显示，截至 2020 年 3 月 31 日，优信拥有现金及现金等价物 3.425 亿元，而到了半年后的 9 月 30 日，优信拥有现金及现金等价物下滑至 2.19 亿元。

在资金流趋紧的情况下，如果不能及时获得 “弹药补充”，按照优信以往的亏损速度，其或将很快陷于生死存亡中。

为了解决资金问题，优信在去年 10 月发布公告表示，已分别与两家投资者签署最终的股票发售协议。据协议，优信将以私募方式向这两家投资者发行及出售总计 8469 万股 A 类普通股，总购买价约为 2500 万美元。但这 2500 万美元对优信来说只是 “杯水车薪”，并不足以让其摆脱困境。

到了今年 4 月，优信宣布，已于当日与两家亚洲知名基金签订具有约束力的投资意向书。根据意向书，潜在投资者已同意与优信就优先股的认购进行谈判并达成最终协议，潜在交易规模可能高达 3 亿美元。

这对于优信来说可谓是难得的好消息。受此影响，当日收盘优信股价暴涨 68.38%，市值为 6.99 亿美元。

不过在沈萌看来，投资意向书并没有公开交易对方的情况，也说明这项投资交易可能存在一些瑕疵。

他表示，优先股是更接近债券的股票，支付固定股息，而且如果附带换股权，那么付出的成本就会更大，“如果是优先股，基本上都是高利贷；如果是正常利率，就直接叫银行信贷了。”

沈萌分析道，“所以与其说是投资，不如说是借贷。至于借贷成本、相关条件以及放贷人都没有公布的情况下，股价上涨存在很大投机性。”

押宝纯在线购车模式，业内人士称风险较大

创建于 2011 年的优信，经过多年的发展，旗下拥有 B2B 模式二手车在线交易平台 “优信拍”，以及 B2C 模式的二手车在线交易平台 “优信二手车”等多个子业务。

2018 年 6 月，优信成功登陆纳斯达克 (NASDAQ)交易所上市交易，成为中国二手车电商第一股，一时风头无两。

不过在持续亏损的情况下，优信开始不断剥离旗下业务，断臂求存。

2019 年 6 月，优信宣布将助贷业务卖给 58 金融旗下的 Golden Pacer。通过此次交易，优信将持有 Golden Pacer 一定比例股份，并获得 1 亿美金现金。这意味着优信剥离金融业务。

2020 年 1 月，优信宣布将旗下事故车拍卖业务出售给博车网。通过本次交易，优信将获得 3.3 亿元现金，但优信在 5 年内不得再从事事故车拍卖业务。

2020 年 3 月，优信宣布将 “优信拍”出售给 58 同城。根据协议，优信将 “优信拍”相应的资产和负债转让给 58 同城，获得 1.05 亿美元现金。

值得注意的是，金融业务过去是拉动优信业务增长的驱动引擎，为优信带来了 2C 业务交易量的快速增长。另一方面，优信拍则是优信的起家业务。

通过不断的出售，优信原本的三大业务板块只剩下二手车业务。不过，优信的二手车业务同样难逃大环境的影响。

2020 年 5 月，优信被曝大规模裁员，涉及千余名线下销售人员，优信方面对此予以否认。但据 36 氪报道，戴琨通过内部信宣布优信开启又一轮的战略转型，正式向纯线上化的 “代理人”模式转型。

戴琨的内部信后来得到了印证。去年 12 月 17 日，戴琨表示，优信在第三季度已经完全转变为纯在线购车模式。

对此，汽车分析师张翔表示，“在线购车的优点是成本很低，所有的信息都在线上显示，用户上网来买车。”轻资产模式的纯在线购车模式对处于不断亏损、游走于生存边缘的优信而言，显然是最佳选择。

另外，张翔指出，纯在线购车模式要求消费者到网站、APP 上选购车型、进行下单。如果没有线下店提供支持，纯在线购车模式的用户未来售后问题得不到很好的保证，也无法形成一个良性循环。

他认为，目前二手车的商业模式仍旧离不开线下店的支持，走线下店跟线上相结合的 O2O 模式比较好，线下店的好处就是有人工提供服务或者是引流。相比之下，没有线下支持，纯在线购车模式的风险比较大。