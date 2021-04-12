新四化浪潮到来，上汽通用 500 亿叩响未来 “转型电动化”

“转型电动化”是今年汽车领域出现最多的词，随着 “新四化”的浪潮，造车新势力的崛起，潜在的消费群体从燃油汽车转移至新能源汽车；传统车企为了适应汽车市场的改变和发展，便加入到了 “转型电动化”的大军中，它们为了未来能在新能源汽车市场立足，积极研发电动智能化技术和进行布局。

上汽通用公司也是其中一员，那么它是顺应潮流，还是被迫无奈呢？我们想要知道这一点，那就必须从它的近况入手，比如它的销量以及它的烦恼。

■ 新能源实力薄弱

据相关数据统计，上汽通用今年第一季度在国内销量逾 78 万辆，同比增长 69%；它旗下三大合资品牌别克、雪佛兰以及凯迪拉克和自主品牌五菱（独立自主品牌）都呈现出增长的趋势。其中别克今年第一季度的销量约为 22.4 万辆，同比增长 73%；雪佛兰第一季度销量约为。6.4 万辆，同比增长 27%；凯迪拉克第一季度销量约为 5.7 万辆，同比增长 114%，并创历史同期新高。

在上汽通用公司所有品牌中，自主品牌五菱今年第一季度的销量最高，扛起了上汽通用的销量大旗。数据显示，上汽通用五菱今年第一季度销量为 457164 辆，同比增长 178%；其中五菱品牌的销量为 348563 辆，同比增长 222%；宝骏汽车第一季度的销量约为 8.6 万辆。其中五菱旗下纯电微型车五菱宏光 MINI EV 销量为 7.2 万辆，宝骏旗下电动车产品累计销量超过 1 万辆。

这么一看上汽通用第一季度的销量数据，感觉它的状态还不错，燃油车型的每个细分市场都取得不错的成绩，但它在新能源领域就不容乐观，只有五菱宏光 MINI EV 和宝骏旗下的电动车型在输出 “战斗力”，至于上汽通用其他品牌方面，小雷看了一下，其数据惨不忍睹，别克旗下的微蓝家族去年只卖出 16061 辆新车，而雪佛兰旗下的新能源车型畅巡去年仅卖出了 1578 辆。

不说拿上汽通用的燃油车型销量与新能源车型销量对比，就拿其与五菱宏光 MINI EV 对比，其他三个品牌在新能源领域的数据简直是 “弱爆了”，甚至可以说被五菱宏光 MINI EV 按在地上摩擦。

这就是上汽通用今年开春以来一直烦恼的问题，它看着上汽大众、广汽本田等合资车企在积极转型电动化，并取得了不错的成果。上汽通用心里着急呀，总不能落后于它们吧，于是它冷静下来，制定了一份详细的转型电动化和布局未来布局新能源汽车市场的计划书。

■ 500 亿的布局

今年 4 月 8 号，上汽通用在自家的 “汽车科技体验日”上公布了其在电动化、智能化领域的科技技术与战略布局。值得一提的是，上汽通用在此次新技术研发与未来布局上将投入超过 500 亿人民币，或许它想 “梭哈”一把来撞开未来的市场大门。

首先是通用汽车全新开发的 Ultium 电动汽车平台将正式在国内市场投入使用，该平台具备高度灵活的技术开放性，采用可替换、可升级的电池模组，以及可灵活排布的电芯方案，可轻松支持功能的升级和电芯配方的优化。

未来上汽通用采用竖状封装的电芯，这样可以为车内节约不少空间，同时通过串联或并联的排布形式来满足不同形式的电池配置，并外加两种不同电量的电芯组成两种不同电量的模组单元，这样不仅能让模组单元的尺寸一致，还能提升电池包的柔性化。

同时，上汽通用还表示该平台所能搭载电池类型不仅是磷酸铁锂，还可以是三元锂电池、还未量产的锂金属电池、固态电池等，都能为其所用。这就非常符合 Ultium 平台的灵活性，如果它与吉利的 SEA 浩瀚平台相比，两者争锋，不知它们谁更胜一筹呢？

Ultium 电动汽车平台的最大亮点之一是采用了无线电池管理系统（wBMS），同时它也是业内首个采用该系统的平台。无线电池管理系统使电池包减少了 90% 的线束，让电池包减重的同时增加了体积能量密度，从而提升了续航里程，带来的好处是故障率降低。这么一来，电池包的生产工艺更加简化，并且电芯的无线通讯能力提升了电池自动化装配的效率和质量。除此之外，Ultium 平台还具备领先行业内的电池安全技术，确保了电池包发生故障的安全性。

基于 Ultium 电动汽车平台，上汽通用计划到 2025 年推出 10 款以上的国产新能源车型，覆盖别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌，进一步落实在市场上电动化的战略布局。

值得一提的是，在今年上海车展上，上汽通用将首次全球亮相基于 Ultium 平台打造的凯迪拉克智能概念车 LYRIQ 车型，该车型将在今年内开始预售，并在明年上半年国内上市。这就意味着 LYRIQ 车型到来能弥补凯迪拉克在新能源领域的空白，进一步提升了该品牌在市场的竞争力。

除了发布 “基石”Ultium 平台，上汽通用还发布了基于全新一代 VIP 智能电子架构以及 VCS 虚拟座舱系统，并依托通用汽车强大的技术储备，上汽通用汽车正在积极推进先进自动驾驶技术在中国的落地以及应用场景的不断扩展。这使得该公司的 Super Cruise 超级智能驾驶系统得以加强，增强版的 Super Cruise 也会在今年内在凯迪拉克车型上首发。

未来五年内，Super Cruise 超级智能驾驶系统将以凯迪拉克车型为辐射点，后续将逐渐应用在别克与雪佛兰的未来车型上。新平台首款车型是凯迪拉克，首款搭载增强版 Super Cruise 的车型也是凯迪拉克，看来这就是亲儿子的待遇呀。

从 Ultium 平台、VIP 智能电子架构、VCS 虚拟座舱系统、到增强型 Super Cruise 超级智能驾驶系统等技术，可以说上汽通用的汽车科技日真的是干货满满，这些技术都是未来几年内智能汽车发展的 “必备品”。

■ 总结

虽然上汽通用对于现状有点着急，但是它并没有因为在新能源领域的失利而病急乱投医，而是冷静下来思考该如何应对，并做好详细的战略布局以及敢于投入大量资金来研发新技术，从而将自己在新能源领域的劣势转化为优势。

小雷觉得上汽通用这回真的用心，豪赌 500 亿元，从平台、架构、智能座舱以及智能驾驶等方面布局，并且它有完整的战略部署，如果它按自己的计划进行的话，未来在国内新能源市场或将能够争得三分天下。