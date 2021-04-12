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重要历史时刻：60 年前的今天，尤里 · 加加林成为太空第一人

2021/4/12 9:37:18 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家4月12日消息 今日是世界航天日，也是世界载人航天整 60 年的时刻。

1961 年 4 月 12 日，前苏联宇航员尤里 · 加加林乘坐东方 1 号宇宙飞船从拜科努尔发射场起航，在最大高度为 301 公里的轨道上绕地球一周，历时 1 小时 48 分钟，于上午 10 时 55 分安全返回，降落在萨拉托夫州斯梅洛夫卡村地区，完成了世界上首次载人宇宙飞行，实现了人类进入太空的愿望

目前，世界上已有多个国家拥有了自主载人航天能力，我国的首次载人航天是 2003 年 10 月 15 日发射的神舟五号飞船，我国航天员杨利伟乘坐飞船在太空中围绕地球飞行 14 圈，经过 21 小时 23 分、60 万公里的安全飞行后，于 16 日 6 时 23 分在内蒙古主着陆场成功着陆返回。

IT之家了解到，我国已顺利完成六次载人航天任务，最近的一次是 2016 年 10 月 17 日发射的神州十一号飞船，我国航天员景海鹏、陈冬乘坐飞船顺利完成了与天宫二号的对接，并首次实现我国宇航员在太空驻留长达 30 天。

从 1992 年启动载人航天工程以来，我国已成为世界上第三个独立掌握载人航天技术、独立开展空间实验、独立进行出舱活动的国家

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关键词：载人航天加加林宇航员

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