又砍掉一个：谷歌将于 6 月关闭其移动版购物应用

据谷歌 9to5 报道，谷歌正在关闭其 iOS 和 Android 的移动购物应用程序，并将用户引导到其网页版 Google Shopping 网站。上周五，XDA 开发人员发现，Shopping 应用中的几串代码中加入了 "sunset" 一词，这表明这些应用程序正在停用。

谷歌发言人表示，这些应用程序将继续运作到 6 月。"在接下来的几周内，我们将不再支持 Shopping 应用程序。该发言人表示：" 该应用为用户提供的所有功能都可以在谷歌官网的购物频道中找到，我们将继续在 Shopping 频道和其他谷歌板块中构建购物功能，包括谷歌官方应用。"，当然 shopping.google.com 网站将继续保持活跃状态。

谷歌移动购物应用允许用户从数千家在线商店中选择商品，并使用他们的谷歌账户进行单点支付购买。以快速在数千家商店中购物，并使用谷歌账户购买东西。虽然谷歌表示该应用的结束时间是 6 月份，但一些用户在尝试使用 Shopping 应用时，已经看到了 "出了问题" 的报错信息。

移动购物应用只是谷歌最新被砍掉的产品，Google Reader(不少人还在为它苦恼)、Google Hangouts、Google Plus 之类的前浪已经有不少死在沙滩上，关闭名单还在继续变长。

此外，据《华尔街日报》报道，谷歌还曾经秘密执行过一个名为 "伯南克计划" 的秘密项目，该项目依靠从使用从广告商那里收集的竞价数据，为公司自己的广告系统牟利。

"伯南克项目" 的数据 "与其他购买工具维护的数据相当"。该公司能够获取通过谷歌广告出价的历史数据，改变客户的出价，提高客户在广告展示机会拍卖回合中的胜算，使竞争对手的广告工具处于劣势。一份 2013 年的内部报告称，"伯南克项目" 将为当年带来 2.3 亿美元的收入。