腾讯印尼首个数据中心投入使用，开始全球扩张

北京时间 4 月 12 日上午消息，据报道，腾讯印度尼西亚首个数据中心在雅加达投入使用，未来几个月还会有第二个数据中心启用。除此之外，腾讯还会在泰国、韩国设立数据中心。按照腾讯的说法，未来将向亚洲、中东、欧洲积极投资，设立更多数据中心。

到目前为止，腾讯云已经在全球 27 个地理区域运营着 60 个可用区，大部分位于中国和亚太区，包括新加坡、东京、孟买、首尔、莫斯科、多伦多、法兰克福。

大约十年前腾讯进入云市场，目前单是中国就有 40 多个数据中心。三年前腾讯云开始向国际扩张，在海外，腾讯目前运营的数据中心约有 19-20 个。

今年年初时，腾讯又在韩国增加一个数据中心，上个月腾讯声称年底之前会在巴林建一个数据中心，为中东、北非提供支持。

腾讯云国际（Tencent Cloud International）资深副总裁杨宝树（Poshu Yeung）接受采访时表示，在印尼，腾讯服务越来越流行，比如 JOOX 音乐流媒体 App 已经是印尼排名第二的音乐应用。去年腾讯还在印尼推出了 WeTV，今年准备制作更多本地化内容；另外，腾讯游戏也会进入印尼。因为需求强劲，所以腾讯才会在印尼设立数据中心，今年 8 月，第二个印尼数据中心也有可能会投入使用。杨宝树强调，腾讯一年之内在同一个国家启用两个数据中心，之前还没有过。

杨宝树还说，对于许多业务而言 2020 年是艰难的一年，但云市场增长强劲，对全球玩家是这样，对腾讯也是这样。去年腾讯国际云业务的增长速度达到三位数，今年仍能维持增速。杨宝树称，很快就会在泰国启用第二座数据中心，6 月份日本的数据中心也会投入使用。

接受《南华早报》采访时杨宝树告诉记者：“今年，我们在全球的云基础设施投资将会有很大增长。我无法告诉你具体数字和时间表，照预计，数据中心的数量会增加 30-50%。”