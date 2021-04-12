今天是世界航天日，一段视频带你重温 11 名中国航天员飞天名场面

IT之家 4 月 12 日消息 1961 年 4 月 12 日 14:07（北京时间），加加林乘坐 vistok-1 成功进入地球轨道，因此这一天被定为世界航天日。

在今天这个重要的日子，人民日报、央视等发布了一段视频，带大家一起重温 11 名中国航天员飞天名场面。

IT之家了解到，今年是中国载人航天空间站进入关键实施阶段的一年，两年内将有 12 名中国航天员飞天。未来两年计划通过 11 次密集飞行任务，建成中国独立建造、自主运营的天宫空间站。

简单总结一下：

杨利伟 1965 年生 神舟五号航天员

费俊龙 1965 年生 神舟六号航天员

聂海胜 1964 年生 神舟六号、神舟十号航天员

翟志刚 1966 年生 神舟七号航天员

刘伯明 1966 年生 神舟七号航天员

景海鹏 1966 年生 神舟七号、神舟九号、神舟十一号航天员

刘旺 1969 年生 神舟九号航天员

刘洋 1978 年生 神舟九号女航天员

张晓光 1966 年生 神舟十号航天员

王亚平 1980 年生 神舟十号女航天员

陈冬 1978 年生 神舟十一号航天员

IT之家了解到，执行中国空间站天和核心舱发射任务的长征五号 B 遥二运载火箭已完成出厂前所有研制工作，并于 2021 年 2 月 22 日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号 B 遥二运载火箭将与先期已运抵的天和核心舱一起按计划开展发射场区总装和测试工作。

官方表示，长征五号 B 遥二火箭计划 4 月发射空间站核心舱。2021 年我国将进行大量的太空发射任务。目前执行神舟十二号、十三号载人飞船发射任务的长征二号 F 遥十二、遥十三运载火箭已整装待发。承担天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭正在进行全箭总装。

我国天宫空间站已经基本成型，今年将首次采用火箭组合发射的方式开展建设任务。首先使用长征五号 B 运载火箭发射空间站核心舱，接着使用长征七号运载火箭发射货运飞船，以及使用长征二号 F 运载火箭搭载航天员进入空间站。