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迪迦奥特曼登场：一加 9R 产品大使官宣，将 “光”的精神传递给更多人

2021/4/12 10:11:53 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家4月12日消息 一加 9R 将于 4 月 15 日 14:00 线上发布，并出厂搭载 ColorOS for OnePlus 系统，官方已经公布了该机的 “黑岛”和 “蓝屿”两款配色。

昨日，一加已经预热了几波产品大使的信息，今日，一加官方宣布，迪迦奥特曼将成为一加 9R 的产品大使

官方表示，作为一部有深度、影响无数人童年的作品，其所诠释的 “光”，正如一加始终坚守为用户带来高品质产品的信念。希望通过性能强悍的品质旗舰一加 9R，将 “光”的精神传递给更多人。

IT之家了解到，《迪迦奥特曼》于 1996 年在日本首播，今年刚好 25 周年，联动也在情理之中。

一加 9R 厚度为 8.4mm，重量为 189g，根据此前爆料，一加 9R 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 6.55 英寸 2400 x 1080 （20:9）120Hz 刷新率屏幕，配备 LPDDR4X 运存和 UFS 3.1 闪存，内置 4500mAh 电池，支持 65W  快充。

相机方面，一加 9R 预计前置 1600 万像素索尼 IMX471 镜头，后置 48MP  IMX586 主摄、16MP 超广角 IMX481 镜头、微距以及景深镜头。

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关键词：一加奥特曼迪迦

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