并不缺钱的电信运营商，即将迎来上市潮

一直以来财大气粗都是用户对运营商的戏谑性评价，虽然这个评价有一定的现实基础，但是这实际上是用户经营策略。虽然财报显示，三大运营商最近几年都是盈利的，合计盈利规模超过 5000 亿元。然而，从最近的各种动向看，并不缺钱的运营商的即将迎来大面积上市潮。

一、中国电信率先开启回归上市操作

中国电信官方发布公告称，为把握数字化发展机遇，完善公司治理，拓宽融资渠道，加快改革发展，推动战略落地，实现高质量发展，本公司拟申请本次 A 股发行并在上海证券交易所主板上市。

公告显示，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中国电信拟公开发行 A 股数量不超过 120.93 亿股（即不超过本次 A 股发行后公司已发行总股本的 13%，超额配售选择权行使前）。

公开信息显示，中国电信将在未来 3 年内公开募集 5G 网络和大数据建设资金超过 1000 亿元，其中首期募集资金高达 540 亿元。按照首期募集资金规模和公开发行股票总数初步推算其股票发行价将在每股 4.5 元左右。

从最近 3 年的经营情况看，中国电信属于步步为营的稳健经营者。中国电信通过稳扎稳打，不但进一步稳固了自己在移动通信领域的行业老二位置，而且在固网宽带方面也保持了与中国移动的同步增长趋势。

二、中国移动正式回应回归上市传闻

近期知情人透露的中国移动正在考虑 A 股上市，为发展 5G 网络寻求融资渠道的传闻。公开的报道显示，传闻进一步点出中国移动的回归国内上市尚处于早期阶段，目前中国移动尚未就发行规模和发行时间做出决定。

针对回归上市传闻，中国移动给予了正式回应。中国移动高层表示，公司注意到内地资本市场近年来出台了一系列新政策，为红筹企业回 A 提供了有利环境，正在积极地跟踪、及时地研究沟通相关政策。

中国移动董事长进一步表示，确信回 A 有利于公司发展，也将使广大客户有更多的机会分享公司成长发展的收益。从回应上市传闻的具体用语和里面透露出的政策信息可以看出，中国移动宣布回归国内上市只是时间问题。

作为运营商中无可争议的学霸，中国移动一直是表现优异的绩优股，不但进一步巩固了自己在移动通信市场领域的传统优势，而且在固网宽带市场领域的优势也进一步加大，即便当前中国移动的 H 股股票价格并没有与企业价值相匹配。

三、中国电信翼支付开始为上市做前期准备

中国电信（香港上市）近日发布公告称，与母公司中国电信集团于 2021 年 3 月 26 日订立协议。中国电信同意以 38.97 亿元的转让对价向中国电信集团出售所持有的天翼电子商务（翼支付）5 亿元出资额的全部股权。

有通信行业媒体报道称，早在 2019 年中国电信高层就表示将翼支付分拆上市是长远目标。根据中国电信公司最新公告，2020 年 12 月 1 日，天翼电子商务二次增资已经完成，距离 IPO 似乎已越来越近。

虽然我们并没有查询到中国电信官方对于此番有关翼支付的股权变动的说明，但是从通信行业有关媒体的报道分析看，翼支付已经在为 IPO 开启前期准备工作——进一步集中分散的股权。

公开数据显示，2019 年和 2020 年，翼支付除税前净利润分别约为 0.84 亿元及 1.31 亿元；除税后净利润分别约为 0.69 亿元、1.14 亿元。截至 2021 年 2 月 28 日止，翼支付未经审计净资产价值约 14.69 亿元。

四、中国移动子公司的上市路若隐若现

早在 3 年之前，就曾有中国移动高层表示将择机推动业务成熟的子公司分拆上市。时间虽然已经过去了 3 年，中国移动个别子公司的实力也经受了各种复杂形势的考验，但是目前并没有推进上市的进一步消息。

背靠中国移动这颗大树，其子公司的成长自然享受其他公司无法比拟的优势，毕竟中国移动拥有超过 9.4 亿户的移动电话用户和超过 2.1 亿户的固网宽带用户，这种自带用户流量的玩法，让互联网企业务必羡慕。

在中国移动内部，具有成熟业务子公司比较多，例如中移电商（和支付）、中国移动终端公司以及咪咕公司（互联网内容公司）等等。中国移动的官方消息现实，早在 2017 年咪咕客户端月均活跃用户突破 1 亿。

从 BATJ 等互联网大佬的发迹路径看，烧钱获客已经成为互联网企业发展壮大的毕竟之路，无论是否自带用户流量。实际上，这大概率也形成了对翼支付准备 IPO 的支撑。中国移动子公司的条件也相当不错，未来的 IPO 也将是时间问题。

虽然运营商的光环早已褪去，而且当前的股票市场也不够景气，但是这都无法阻挡运营商为争抢我国 5G 全球领先而筹备资源的各种努力。不管资本市场是否看好运营商，无论是夕阳产业还是朝阳产业，运营商都是互联网公司无法脱离的基础，更是支撑我国 2025 战略实施的基础。一旦 “放水养鱼”的政策红利褪去，互联网与运营商的地位互换将是大概率事件，未来也或将是另一番情景。