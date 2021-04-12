阿里巴巴：正对商家推出多项降成本措施，将向监管部门及时报告进展

IT之家 4 月 12 日消息 今早 8 点，阿里巴巴召开了投资者电话会，对受到国家市场监督管理总局处罚一事向投资者做了说明。今天港股开盘前，阿里巴巴涨幅超过 5%，开盘后截至发稿前，涨幅约为 6%。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里巴巴会将继续聚焦于对商家和消费者的服务，向商家提供更优质的服务，减免费用，降低新商家进入平台的门槛，以及商家的运营成本，促进商家生意持续增长。接下来，阿里巴巴会保持开放、透明的沟通，确保完全符合监管部门的要求，及时报告各项进展。

IT之家附本次电话会议的核心要点：

1、阿里将继续专注于提升客户服务，优化消费者体验，阿里将采取新措施来降低商家进入平台的门槛和经营成本。每年，阿里巴巴都会预留数十亿人民币来支持这些举措，提升商家服务及支持商家。这些措施如下：

降低开店门槛，以及他们的开店成本

逐步降低技术服务费用，免去一些成熟技术的服务费用，并开发新服务和新工具来降低商家的经营成本，进一步支持商家以更低的成本在我们平台运营

投入更多加强商家培训，协助他们熟悉运用平台工具。

投资于开拓新的消费群及支持商家的举措是同样重要的。

2、没有排他性独家合作不会对业务带来实质负面影响，也不会影响阿里留存商家的能力。阿里巴巴是让品牌商家高效触达消费者的平台，这里有上千万的商家，和庞大的消费者群体，（截至 12 月止季度 AAC 为 7.79 亿）。阿里平台上的消费者有很高的购买力，平均每年消费超过 9000 元人民币，这是全行业最有价值的消费群体。商家和阿里巴巴在一起的理由是，阿里提供了消费者教育和消费者互动的价值和一系列商家服务，帮助商家和品牌更好触达消费者，阿里留住商家并不依赖于排他性协议。品牌在别的平台开店，或通过他们的代理商在别的渠道进行销售，不会对阿里巴巴业务造成实质负面影响。

3、监管对公众传达很清晰的信息，对平台经济 / 平台运营予以肯定——这些模式为国家的经济增长带来支持，也有助推动创新。这些监管举措旨在确保公平竞争，有利于公众、商家及消费者，以及所有平台经济的参与者。

4、这次监管处罚是很好的指引，而我们很高兴可以继续向前迈进。经历过这次反垄断处罚后，阿里巴巴对于监管的思考有更好的了解，这是一个非常健康的过程，我们也已经进一步强化内控与合规体系，以确保我们依法经营。