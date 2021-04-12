2021 年 Q1 国内融资总披露金额同比增长 185%，腾讯投资成 “最佳捕手”

IT之家4月12日消息 2021 年开年以来，随着经济大环境的整体复苏，以及 “金三银四” 传统融资旺季的到来，一季度国内融资环境正大幅回暖。日前，企查查大数据研究院发布《2021 年一季度我国投融资大数据报告》，从融资总量变化、轮次分布、地区分布、行业分布等角度出发，盘点一季度投融资的整体现状。

一、融资数量和金额实现双增长，披露金额同比增长 185.8%

企查查数据显示，2021 年一季度共发生 2019 起融资事件，同比增长 70.7%，1-3 月份分别发生 705 起、560 起、754 起；一季度披露融资金额共有 8409 亿元，同比增长 185.8%，1-3 月份分别有 4048 亿元、2201.9 亿元、2159.1 亿元。

值得注意的是，2021 年一季度多次融资项目（融资笔数两次及两次以上的项目）共有 62 个，占比 3%，而去年同期仅有 8 个，占比 1%，同样表明今年一季度融资环境显著回暖、更加宽松。

▲ 图自企查查，下同

二、中后期、并购融资事件同比增长最多，资本倾向走 “收割流”路线

将一季度的 2019 起融资分轮次来看，A 轮融资 422 起，占比 20.9%；其次是并购 313 起，占比 15.5%；然后是 B 轮融资 199 起，占比 9.9%。而与 2020 年一季度相比，D 轮及以后、C 轮、并购，此三者同比增长最快，分别为 263.2%、207.1%、123.6%。

企查查大数据研究院认为，2021 年一季度，资本更集中涌入中后期轮次，并购事件也较去年同期翻了一番，资本倾向走 “收割流”路线。

三、融资金额 TOP20 项目：飞利浦位列第一，汽车、社区电商、物流最吸金

从 2021 年一季度融资金额 top20 项目榜单来看，“飞利浦”以 340 亿元获得第一，汽车行业 “比亚迪”、“恒大汽车”分别以 312.23 亿元和 260 亿元紧随其后，社区电商 “兴盛优选”获得 205.7 亿元融资，物流行业包括 “嘉里物流”、“滴滴货运”以及 “货拉拉”均取得不俗成绩。

从 TOP20 吸金项目的行业分布来看，汽车、社区团购、电商以及物流、食品等行业受到资本青睐。

四、地域分布：北京、上海稳居第一梯队，苏州跻身前五

从地域分布来看，企查查数据显示，2021 年一季度北京、上海分别以 357 起和 338 起融资事件稳居第一梯队，深圳、杭州、苏州紧跟其后。值得一提的是，2020 年一季度，苏州与广州同样以 62 起融资事件并列第 5，而今年一季度苏州已超出广州 12 起融资事件，独占第 5 的位置。

总的来看，北上广深这些热门一线城市优势明显，发生的融资事件数量遥遥领先于成都、南京等第二梯队的城市，苏州近两年发展势头迅猛，成为潜力股。

五、“腾讯投资”反超 “红杉资本”，成 2021 年一季度 “最佳捕手”

从投资方来看，企查查数据显示，2020 年一季度 “红杉资本”出手 18 次成为 “最佳捕手”，投资领域包含人工智能、医疗健康、教育、旅游等，“腾讯投资”、“经纬中国”、“启明创投”跻身前五。2021 年一季度资本市场活跃度明显提高，“腾讯投资”共出手 87 次，反超 “红杉资本”成为 “最佳捕手”，投资领域涉及游戏、文娱传媒、医疗教育等，“高瓴资本”出手 62 次，跻身前二。

受疫情等因素影响，“求稳”成为 2020 年一季度投资方的关键词，资本市场相对谨慎。到 2021 年一季度，“腾讯投资”、“高瓴资本”以及 “红杉资本”等头部投资企业开始发力，未来资本市场活跃度有望进一步提高。

六、行业分布：人工智能、企业服务、医疗健康等备受青睐

从行业来看，企查查数据显示，人工智能、企业服务、医疗健康等领域是 2021 年一季度投资市场的首选，备受投资者青睐。

其中，人工智能行业共发生融资事件 329 起，披露的融资金额为 510.7 亿元；企业服务行业共发生 314 起，而披露的融资金额远超人工智能行业，高达 820.44 亿元；医疗健康行业共发生融资事件 304 起，披露的融资金额为 638.53 亿元。

此外，汽车、金融两大行业的融资事件同样超过 100 起。值得一提的是，物流行业虽然仅产生融资事件 63 起，但融资总额高达 642.77 亿元。

IT之家了解到，企查查大数据研究院认为，一季度投融资数据实现大幅增长的成绩，一定程度上有赖于去年一季度特殊时期形成的低基数效应，接下来二季度数据有望在此基础上，进一步实现稳步增长，资本的回暖也将有利于各行业创新创业的良性发展。