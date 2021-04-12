三星 Galaxy Quantum 2（A82 5G）配置、谍照曝光：搭载骁龙 855 +

IT之家 4 月 12 日消息 上周五，韩国 Naver 博客的一位用户分享了即将推出的三星 Galaxy Quantum2 的官方海报，揭示了该机的整个设计和规格。消息人士称，Galaxy Quantum2 将于 4 月 23 日在韩国发布，并将在 4 月 13 日至 4 月 19 日之间接受预订。有传言称，这款设备将以 Galaxy A82 5G 的名称进入韩国以外的市场。

三星 Galaxy Quantum2 的尺寸为 161.9×73.8×8.1 毫米，重量为 176 克。该机搭载了一块 6.7 英寸的 Dynamic AMOLED 显示屏，支持 WQHD + 分辨率和 120Hz 刷新率，屏幕上的 Infinity-O 打孔处拥有一颗 1000 万像素的自拍摄像头，支持自动对焦。

该机的后置摄像头设置为 6400 万像素主镜头，光圈为 f/1.8，支持 OIS。再加上一颗 1200 万像素超广角镜头，光圈为 f/2.2，FOV 为 123 度，以及一颗 500 万像素微距摄像头，光圈为 f/2.4。

IT之家了解到，Quantum2 搭载骁龙 855 + 芯片组，辅以 6GB 的内存和 128GB 的存储空间，内置 4500mAh 电池，支持 25W 快速充电，支持 microSD 卡存储扩展和屏下指纹。

目前还没有关于三星 Quantum2 定价的消息，该机将有三种颜色，灰色、白色和浅紫色。