谷歌或再遭反垄断诉讼：从广告商处收集竞价数据来谋利

北京时间 4 月 12 日下午消息，据报道，谷歌曾开展过一个名为 “伯南克计划（Project Bernanke）”的秘密项目，这个项目依赖于从广告商那里收集的竞价数据，为谷歌自己的广告系统谋利。

这个项目的名字最早是由新闻通讯社 MLex 发现的，它出现在谷歌在德克萨斯州反垄断诉讼中提交的一份未经修改的文件中。

目前，一名联邦法官已经允许谷歌在密封的情况下重新提交文件。但有媒体报道称，伯南克计划并未向外部广告商披露。与此同时，事实证明，这个神秘的计划为谷歌带来了丰厚的利润，至少为谷歌公司带来了数亿美元的收入。去年 12 月，德克萨斯州对搜索巨头谷歌提起了反垄断诉讼，指控其使用反行业竞争的策略，而伯南克计划正是其中的重要组成部分。

据悉，谷歌公司在未经编辑的文件中写道，伯南克计划提供的数据 “与其他购买工具提供的数据量相当”。这个计划让谷歌可以访问所有通过谷歌广告竞价的历史数据，据此改变客户的竞价，提高客户在广告印象拍卖中胜出的机会，使竞争对手的广告工具处于不利地位。得克萨斯州在法庭文件中引用了谷歌公司 2013 年的一份内部报告，该报告称伯南克计划将在那一年为谷歌公司带来 2.3 亿美元的收入。

目前尚不清楚谷歌公司为什么要将这个神秘的计划命名为 “伯南克”。2006 年至 2014 年担任美联储主席的本 · 伯南克（Ben Bernanke）可能是公共领域内最知名的一位伯南克了。

在一封发给媒体的电子邮件中，谷歌的发言人表示，德克萨斯州总检察长肯 · 帕克斯顿（Ken Paxton）“在很多层面上歪曲了我们的广告技术业务，我们期待着在法庭上陈述我们的理由。”