魅族 “以旧换新补贴”现已覆盖老机型

IT之家4月12日消息 魅族科技刚刚宣布，以旧换新补贴现已覆盖魅族老机型。

其中，魅族 15 系列最高抵扣 800 元，魅族 16 系类最高抵扣 1400 元，魅族 16s/Pro 最高抵扣 1900 元，魅族 16T 最高抵扣 1700 元，魅族 17 系列最高抵扣 3300 元。

魅族在 3 月 3 日发布了魅族 18Pro 以及魅族 18 两款最新旗舰机型，魅族 18 售价 4399 元起，魅族 18 Pro 售价 4999 元起。

魅族 18 号称小屏满血旗舰，采用跟魅族 18 Pro 相同的 5nm 骁龙 888 处理器，屏幕为 6.2 寸三星原厂的 Super AMOLED 面板，支持 120Hz 高刷和 2K 分辨率，采用满血版 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，重量只有 162g，与苹果 iPhone 12 相同，其厚度也仅有 8.1 毫米，搭载 4000mAh 的大电池。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

IT之家了解到，前段时间，魅族还推出了 “iPhone 换 18”活动，用户可以拿 iPhone 以旧换新购买魅族 18，活动期间可获最高 4000 元 iPhone 以旧换新专项补贴。置换机型范围适用于所有 iPhone 7 及以后机型，包括 iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone 12，最高折抵 1592 元至 14000 元不等。