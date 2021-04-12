外媒：现代数名高管利用与苹果造车消息牟取暴利，正接受调查

4 月 12 日消息，据国外媒体报道，因利用现代与苹果合作研发汽车的内幕消息牟取暴利，最终又被取消，现代多位高管正接受调查。

韩国股票交易所 (KRX) 自 2 月以来一直在调查这些指控，上周日，将针对现代汽车部分高管涉嫌违反内幕交易法行为的初步调查结果提交给韩国金融服务委员会。韩国金融服务委员会旗下的市场调查团队以及韩国金融监督院将启动进一步调查。

据悉，此前在媒体曝光苹果已经选定现代作为苹果自动驾驶汽车开发合作伙伴之后，现代的股价一度出现飙涨。大约有 12 位现代高管被指控涉嫌违反内幕交易规定，在计划取消的消息公开之前，他们就卖掉了所持有的现代股票，获得约合 74 万美元不法利益。

1 月 8 日，该公司股价上涨超过 19% 。今年到目前为止，现代汽车的股票已经上涨了 26% ，同期韩国股市大盘涨幅仅为 7%。这一股价走势还影响到了与现代有关的其他企业，比如起亚。20 日，现代股价冲高至每股 27.7 万韩元，刷新历史最高纪录。当地时间 2 月 8 日，现代正式宣布，并没有与苹果就开发自动驾驶汽车展开讨论，自那之后，现代股价开始下滑。截至上周五，该公司股价收于每股 22.85 万韩元。与 1 月 8 日相比，该公司的股价下跌了 7%。

据报道称，无论是韩国金融服务委员会市场调查团队，还是韩国金融监督院启动的调查行动，预计都将耗时五到六个月。