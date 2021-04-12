荣耀总裁方飞曝新一代 Magic 新料：拥有强大影像系统及芯片优化能力

IT之家 4 月 12 日消息 荣耀终端有限公司董事长万飚此前在接受采访时表示，今年年中开始，会有非常重磅的产品向市场推出。第一批会推出 Magic 旗舰系列和荣耀数字高端系列两个智能手机产品。

作为新荣耀冲击高端的首发机型，新一代 Magic 系列更是频频曝出新信息，在荣耀 CEO 赵明微博官宣水平超越华为 Mate 和 P 的 Magic 系列定位为年度全能科技旗舰和美学设计标杆后，今日又有媒体曝光了荣耀终端产品线总裁方飞的采访视频 , 视频中方飞透露新一代 Magic 系列拥有强大的影像系统及芯片优化能力。

在采访中，方飞透露荣耀产品研发团队的主体正是原来华为终端第一支团队的主体，不仅经历过早期芯片的孵化过程，还曾操刀过荣耀产品第一代，深度参与过华为的重大历史阶段，拥有雄厚的技术实力和丰富的研发经验。除此，这支研发团队还是一个整建制的团队，包括众多的底层芯片、多媒体、算法等各类专家，全面、完整的研发链路能够进一步夯实荣耀在技术研发方面的能力。

随着手机拍照场景的丰富化和拍摄水平的专业化，用户对手机影像的需求也不断提升。对此方飞透露，新一代荣耀 Magic 系列影像研发团队集合了最核心的专家，对 NPU、ISP 整个影像的算法都非常熟悉，将在影像上会有一个重大突破，值得大家期待。

自去年 11 月独立以来，荣耀迅速调整重新出发。在品牌方面，荣耀全面升级品牌视觉以及品牌定位；在人才方面，转移了华为大半研发团队，在技术方面，带走了包括影像、通信、系统设计、算法、AI 等领域在内的摄像头技术、工艺技术、架构设计等核心技术。简而言之，独立后的荣耀在继承华为的优良基因的同时，具备从研发、生产到销售全链条的强大竞争力。

IT之家了解到，荣耀 CEO 赵明曾表示，荣耀将全力冲击高端市场，打造属于荣耀消费者的顶级旗舰，推出自己的 “Mate”和 “P”系列，达到甚至超越华为 Mate 和 P 系列的水平和能力。

由原华为终端第一支研发团队核心主体操刀，聚合影像、芯片等技术实力的荣耀超高端旗舰系列 Magic 系列十分值得期待，一起拭目以待。