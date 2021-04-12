SpaceX 总裁：星链终端售价远低于成本，再发五批卫星即可提供全球接入服务

IT之家 4 月 12 日消息 SpaceX 总裁 Gwynne Shotwell 周二表示，该航天公司已经将每台星链（Starlink）终端的成本从 3000 美元降至 1500 美元。

星链客户必须为该套件支付 499 美元，其中包括用户终端，这表明 SpaceX 正在为其生产的每一台终端承担剩余的 1000 美元成本。

行业专家曾在去年 12 月透露，SpaceX 不可能以低于 500 美元的价格生产每个终端，SpaceX 在每台上的成本可能接近 2000 美元。

Shotwell 说：“我们不会向客户收取我们制造这些终端的成本。”她补充说，SpaceX 已经 “在降低每个星链终端的成本方面取得了很大的进展”，比原来减少了一半。

目前星链的 “Better Than Nothing Beta”测试需要用户预付 600 美元的费用，这包括 99 美元的月费和 499 美元的套件，后者配备了一个三脚架、WiFi 路由器和连接到星链卫星的终端。

虽然目前还没有确认有多少终端已经发送给测试用户，但 SpaceX 在 2 月份指出，星链在美国和其它国家有超过 1 万名用户。

据 Shotwell 透露，该公司还 “刚刚推出了新的第二版，节省了大约 200 美元的成本”，并预计每个终端的价格将降低到 “未来一两年内的几百美元范围”。这对于希望降低服务成本的星联用户来说是个好消息。

对于美国用户来说，600 美元的预付费用并不差，因为它可以比主要的互联网供应商便宜。但在英国，支付 439 英镑的套件和 89 英镑的订阅费，以获得每秒 150 兆比特 (Mbps)的速度，与一些国家供应商相比是昂贵的，后者以每月 79 英镑的价格提供高达 516 Mbps 的速度。

IT之家了解到，SpaceX 首席执行官埃隆 - 马斯克过去曾谈到星链的融资困难。这位亿万富翁在 2 月份的推特上说，该公司 “需要在未来一年左右的时间里通过一个负现金流的深渊，才能使星链在财务上可行”。他补充说，星链是 “一项令人震惊的技术与经济困难的努力”，但如果成功，用户的成本将逐年降低。

此外，Shotwell 表示，只要再发射五批星链卫星，该公司就可以在轨道上拥有足够多的卫星，几乎可以为地球上的任何地方提供互联网接入服务。

Shotwell 表示，该公司希望在总共完成 29 次星链发射几个月后，实现全球网络连接。包括 4 月 7 日发射的卫星，SpaceX 在 17 个月中共发射了 1383 颗卫星，其中约有 1369 颗仍在轨道上，至少 1356 颗正在按预期运行，900 多颗已经到达最终轨道并投入运行。

星链今年的第 10 次任务于周三进行，将一批 60 颗卫星送入轨道，这家航天公司在轨卫星超过 1350 颗，计划到 2027 年中期发射 42000 颗。