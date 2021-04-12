小米 11X 系列将于 4 月 23 日在印度发布：本质上或为 Redmi K40

IT之家 4 月 12 日消息 小米已经确定 4 月 23 日在印度举行小米 11 Ultra 发布会，但似乎这不会是唯一一款进入当地市场的手机。小米官方的一个新的 Twitter 帖子证实了下周五将有一款 11X 系列新机到来。

小米印度公司首席执行官马努 - 库马尔 - 杰恩 (Manu Kumar Jain)已经预告了小米 X 旗舰系列在印度的推出。Jain 在其推特中表示，即将推出的 X 系列智能手机将提供 “Xtreme Performance”和 “Xquisite Design”。

根据此前消息，小米 11X 系列本质上会是 Redmi K40 和 K40 Pro。小米还在欧洲推出了 Poco F3，该机本质上是 Redmi K40。

IT之家了解到，Redmi K40 采用 6.67 英寸 AMOLED 显示屏，峰值亮度为 1300 尼特，支持 120Hz 刷新率和 360Hz 触摸采样率。屏幕上有一个小小的打孔摄像头切口，用于 2000 万像素自拍传感器。在背面，该设备有一个 4800 万像素的 AI 主摄像头，一个 800 万像素的超广角摄像头和一个 500 万像素的长焦摄像头。该机骁龙 870 5G 芯片，配备了 8GB 的 RAM 和 256GB 的内部存储空间，配备了一个 4,520 毫安时的电池，支持 33W 快速充电。其他规格包括支持 5G、4G VoLTE、侧置指纹、双扬声器与杜比 Atmos 环绕声、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 等。