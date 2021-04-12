闻泰科技：拟与珠海格力创业投资共同出资收购欧菲光相关资产

IT之家 4 月 12 日消息 闻泰科技今天发布公告，公司拟与珠海格力创业投资有限公司共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，作为收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的指定收购主体。

2021 年 4 月 9 日，公司与格力创投签订了《出资及股东协议》，约定珠海得尔塔注册资本为人民币 30 亿元，其中公司以货币方式出资 21 亿元，占注册资本的 70%，格力创投以货币方式出资 9 亿元，占注册资本的 30%。

IT之家获悉，3 月 30 日，闻泰科技披露了《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的公告》，公司或指定主体拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为 24.2 亿元。

闻泰科技称，公司拟与珠海格力创业投资有限公司共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，作为收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的指定收购主体。

广州得尔塔为原索尼（中国）有限公司在华南（中国广州）的生产基地，主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。索尼华南生产基地于 2017 年被欧菲光收购并完成交割，其拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术，具备向全球一流智能手机品牌客户供货的资格和能力。欧菲光正是因为收购索尼华南生产基地从而进入苹果供应商，成为其摄像头主力供应商。