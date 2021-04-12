华为徐文伟：5G 无法满足需求 ，未来十年有这 9 大挑战

4 月 12 日，HAS 2021 华为全球分析师大会在深圳召开。华为董事、战略研究院院长徐文伟表示，5G 虽然已经开始商用，但目前 5G 的发展现在远远满足不了目前的交流需求。

徐文伟表示，去年因为疫情，全世界都遭遇了巨大挑战；面临新的十年，ICT 行业面临着新的挑战和突破；18 世纪以来，全球的能源消耗增长了 22 倍，低碳化、电气化、智能化是可持续发展的道路。

徐文伟预测，下一个十年，链接数量将达到千亿级，算力和存储都将达到 100 倍的提升；他表示，5G 是为了万物互联而生，不仅仅是要链接所有人、还要链接海量的物，5G 现在定义的三大场景，很难满足现在的需求，需要从目前三大场景的三角形，变成 5.5G 的六边形。

第二个挑战，则源于目前一根光纤可以同时承载 100 万人观看视频，未来则需要满足一百万人使用 MR（混合现实），传输能力需要提升十倍以上。

第三个挑战，则是网络协议；目前网络主体是百亿的消费级互联网，2030 将是万亿级的物联网，因此面临诸多考验：首先是确定性，需要确定性的时延保障能力；二是网络安全性，无人机、边缘计算等等大量外挂设备引入了新的不安全因素；

第四个挑战，是通用算力远远跟不上智能世界需求；每年算力的提升已经下降，超级计算被迫切需要，模拟计算和光子计算将有优势。

第四个挑战，来自于智能世界，AI 为科学计算带来了新的方法、思路和工具，可信的 AI 是长期追求的目标，而无人驾驶必须解决相关性和因果性难题

第六个挑战在于存储，需要实现存得下、用得好，单位空间下的存储密度未来十年需要提升 100 倍，未来需要突破大容量、低时延，打破容量墙；未来，容量要从 TB 级到 PB 级，响应时间要从毫秒级降到微秒级，要突破冯若依曼架构的限制

第七个挑战，则是 2030 年超现实体验将成为现实，需要虚拟世界与真实世界的无缝融合，并感知世界，需要打通视觉、嗅觉等数百种人与世界的交互

第八个挑战，是通过连续性的健康检测，实现主动的健康管理；85% 的死亡来自慢性病，这些就必须实现连续的健康检测。

第九个挑战，则是能源，目前发电系统更靠近用户，产生了更多的双向节点，电网具备了更多的网络特征；未来新能源为主的发电，必须有更多存储等功能，会更加复杂；0 碳社区、0 碳城市，要求构建一个绿色的能源网络。

徐文伟强调，想象未来靠科幻，创见未来靠科技。