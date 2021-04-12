徐直军回应 “小米都造车了，华为为什么不造车”：2012 年起进行汽车相关研究，将打造 3 个合作汽车子品牌

4 月 12 日，HAS 2021 华为全球分析师大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军在媒体提问时表示，很理解大家的理解，觉得华为应该造车，“小米都造车了，华为为什么不造车？”

大会上，徐直军表示华为将继续加大智能汽车软件投入，实现汽车行业的智能化、自动化、电动化等。徐直军再次强调，华为在汽车领域的定位是智能网联汽车领域的增量部件供应商。

对此，媒体询问在各家企业纷纷投入智能汽车领域，华为是否还会坚持不造车的策略问题时。徐直军表示，“我在各个公开场合已经给了大家答案（华为不造车）。”

“我相信大家有这个疑惑，华为有能力造车，为什么不造车呢？小米都造车了。”徐直军表示，“华为的这个决策（不造车）是经过多年讨论的。华为从 2012 年开始进行汽车相关研究，在 2012 实验室下成立了车联网实验室。那时候还没有自动驾驶的概念，只有电动汽车的概念。我们当时想研究电动汽车的概念，随着不断演进，才有了智能汽车和自动驾驶的概念。”

对于未来自动驾驶系统，徐直军表示就是要做个驾驶员出来。华为在研究汽车的过程中发现，华为的技术在车上应用越来越广泛，在汽车自动驾驶上的价值越来越能体现。

在 2012 年到现在，徐直军与中国、日本、德国等汽车企业大佬进行了讨论，发现他们不需要华为造车，而是需要华为提供 ICT 的能力，帮助他们造好车。

2018 年在三亚开会时，华为高层明确了华为不造车，帮助企业造好车的战略。“这个决策到现在为止一直没有改变。作为 ICT 企业与汽车企业合作，也希望能够创造更多价值。我们用华为 inside 的方式来做汽车子品牌，赋能汽车企业。”

徐直军表示，华为与汽车合作了三个子品牌，其中一个就是北汽的 ARCFOX 极狐。徐直军透露，今年年底将有一系列的车推出来。

另外，徐直军表示，也将与重庆长安合作子品牌，但名字还没想好；也会与广汽打造一个子品牌。我们会采取这样方式，但合作的品牌不会很多。

“我们还设计了’华为 inside’的品牌，以后大家看到这个车上有这个品牌，就知道是华为参与了。不是所有合作汽车都会有这个 logo，只有使用了华为自动驾驶技术的汽车才会有这个 logo。”徐直军透露。