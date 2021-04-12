中国移动回应 “收 43 个月漫游费” ：非长途漫游费，将优化服务流程杜绝侵犯客户权益行为

4 月 12 日下午消息，关于用户反映的仍收取漫游费一事，北京移动回应称已于第一时间组织内部相关部门开展核查工作。北京移动表示，在取消长漫业务前，公司曾推出 “漫游优惠计划”，此业务旨为客户降低语音资费（含本地和漫游的语音费用）。新闻中描述的仍在收取的费用，即为该 “漫游优惠计划”月费，并非长途漫游费。如果保留 “漫游优惠计划”，北京移动将按语音资费最优原则进行计费；如果取消该业务，客户语音资费可能上升。因此北京移动通过公告，短信等手段，对全量已订购客户进行告知，通知客户可进行退订，由客户自行决定保留或取消。

北京移动表示将深刻吸取教训，加快完善相关产品体系。同时，优化服务流程和客户解释口径，杜绝侵犯客户利益行为的发生。

此前据媒体报道，有消费者手机的套餐漫游费一直在默默收钱，长达 43 个月之久。

以下为北京移动回应全文：