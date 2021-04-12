创维 W82 可变曲面 OLED 电视搭载联发科 S900 芯片，1.6 TOPS 算力

IT之家4月12日消息 创维 W82 OLED 变形电视于 3 月 31 日发布。这款电视采用柔性屏制造，能实现 1000R 范围的曲率调整，显示屏 65 英寸，具有 4K 分辨率 120Hz 刷新率，具有 MEMC、HDR10 认证等特性。

根据联发科消息，这款电视搭载了 MediaTek S900 芯片，具有 1.6 TOPS 的 AI 算力，可以使用人工智能算法自动优化画面。

联发科 S900 芯片具有 4 颗 1.8GHz A73 核心，GPU 型号为 Mali-G52 2EE MC2。这款西片支持 96-bit LPDDR4 内存，最大支持 8K 分辨率显示。官方表示，该芯片的 AI-PQ（场景画质优化）增强功能可以在视频流中实时识别人物与场景类型，自动调整色彩饱和度、亮度、清晰度、图片噪声并进行动态运动补偿（MEMC），以获得最佳的画质设置。

IT之家了解到，创维 W82 电视支持从平直到 1000R 曲率范围内的调整，以适配不同观看距离。这款电视搭载 1200 万像素 AI 摄像头，单像素尺寸 1.55μm，光圈 F2.0。摄像头具有可移动云台，可左右、俯仰旋转。

参数方面，创维 W82 电视具有 1000nit 峰值亮度，1000 万 : 1 对比度，灰阶响应 1ms。OLED 面板支持 10bit 色彩位深，色域覆盖 99% DCI-P3。

创维 W82 电视售价 29999 元，将于近期上架。