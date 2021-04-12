游戏开发商 CD Projekt：不放弃《赛博朋克 2077》，会热卖数年

北京时间 4 月 12 日晚间消息，据报道，波兰视频游戏发行商 CD Projekt 联席 CEO 亚当 · 基辛斯基（Adam Kicinski）今日表示，CD Projekt 不会放弃《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）这款游戏。

基辛斯基承认，《赛博朋克 2077》上市后出现一系列问题，让用户感到失望。但 CD Projekt 将修复这些问题，并让这款游戏取得长期成功。基辛斯基还称，CD Projekt 正与索尼接触，希望《赛博朋克 2077》能在 PlayStation 应用商店恢复上架。

《赛博朋克 2077》于去年 12 月 10 日正式发售，是当时最受瞩目的游戏大作之一。因其机制和故事而广受好评，这款科幻角色扮演游戏在发布前已售出 800 多万份。但上市后，因故障和漏洞的数量太多而备受指责，导致 CD Projekt 市值一度缩水 37%。为此，索尼 12 月 18 日宣布，将《赛博朋克 2077》从其数字商店下架。

基辛斯基今日称：“我们不会搁置这款游戏。我们相信，可以把这款游戏带到这样一种状态：我们为它感到自豪，并在未来几年里大卖。”

上个月，CD Projekt 为《赛博朋克 2077》发布了一款补丁。基辛斯基称，这款补丁是为重返 PlayStation 应用商店迈出的一步。另外，CD Projekt 与索尼也保持着 “友好的合作关系”。

基辛斯基还表示，CD Projekt 正在寻找收购机会，因为该公司正着手进行 “根本性”改革，以便从明年起能同时开发两款高成本游戏。基辛斯基称，这些收购不是为了提振财务业绩，也不局限于任何地理位置。

3 月 31 日，CD Projekt 公布了一份全面的转型计划。简单来说，将来 CD Projekt 不会在同一时期把全部资源都押注到一款作品上，而是多款游戏并行开发。新战略将于 2022 年开始实施。