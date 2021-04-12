移动 / 华为完成 5G 室内分布式 Massive MIMO 技术试点，下行 1.5Gbps

4月12日消息 近日，山西移动太原分公司携手华为在太原地铁 2 号线上完成省内首个 5G 室内分布式 Massive MIMO 创新试点，相比开通前，单小区峰值吞吐率提升 4 倍，达到 5Gbps。

针对室分高密重载场景，传统方案只能通过分布式皮站密集部署、极限分裂来提升容量，但由于 5G 大带宽同频组网的特点，导致 pRRU 间交叠处干扰严重，5G 单小区容量下降幅度比 4G 更大，小区容量整体提升有限，用户感知不强。5G 室内分布式 Massive MIMO 技术创新性地将宏站 Massive MIMO 技术理念引入到数字化室分系统中，通过联合波束赋形技术将干扰变成增强信号以及多用户 MIMO 技术实现小区容量成倍提升，精准解决室内 5G 小区之间的干扰问题，极大地提升了用户体验。

此次创新试点选择在地铁 2 号线化章街站，采用分布式 Massive MIMO 技术后，单用户下行平均速率达到 1.5Gbps，相比开通前提升 60%，上行平均速率达到 230Mbps，相比开通前提升 194%。多用户单小区峰值吞吐率达到 5Gbps，相比开通前提升 4 倍。

▲ SU 模式下单用户平均测速体验

▲ MU 模式下 4 部终端同时测速体验

5G 室内分布式 Massive MIMO 技术作为 5G 室内技术的新突破，不仅能解决交通枢纽、大型场馆等重载高容场景的痛点问题，同时也为智慧矿山、智慧医疗、智能制造等垂直行业提供了全新的解决方案，有效契合了这些新业务单位面积连接密度高，上行、下行业务容量要求极高的特点。