中文在线：与腾讯科技签订战略合作框架协议

IT之家 4 月 12 日消息 今天，中文在线发布公告，称与腾讯科技有限公司签订了《战略合作框架协议》。官方表示，为加快推进数字出版行业相关版权内容，包括文字、音频、图片等的视频化发展，促进腾讯科技相关技术开发应用能力在数字出版领域拓展，双方按照“优势互补、互惠互利、讲究实效、共同发展”的原则，在营造产业互联网发展环境、提升数字出版行业视频化水平、微信生态战略等方面开展紧密合作。

官方表示， 双方围绕数字版权包含但不限于网络小说、出版物、漫画、有声听书等内容，服务内容创作者，视频号生产者，直播生产者开展以下合作：

1、共同发起、搭建基于微信生态的数字版权联盟。双方通过版权合作、产品技术服务、知识产权服务、流量扶持倾斜等方式，为数字版权联盟单位提供服务支撑。

2、共同搭建视频化数字产品的研究和相关应用。围绕数字版权探索网络小说、出版物、漫画、有声听书等版权所有人的数字化二次衍生的产品，深入开展网络小说、出版物、漫画、有声听书等版权视频化升级相关的工作。通过微信视频号和直播的视频内容、小程序等微信生态组件实现版权一体化运营工作。探索 独立IP基于微信、微信视频号和直播的运营路径。

3、共同开展研究、开发产品化创作者服务。通过提供知识产权、产品运营相关服务，帮助微信视频号和直播生产者获得更海量的版权内容以及创作指导。同时，基于微信生态的传播体系，对网络小说、出版物、漫画、有声听书等数字版权内容所有者提供更多维度的创作收益。

IT之家了解到，中文在线数字出版集团股份有限公司2000年成立于清华大学，以“传承文明”为企业使命，以“文学+”、“教育+”双翼飞翔为企业发展战略，致力于成为世界级文化教育集团。2015年1月21日，中文在线在深交所创业板上市，成为中国“数字出版第一股”。