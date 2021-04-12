外媒对比英伟达 CEO 黄仁勋近三年照片：岁月不留情

IT之家 4 月 12 日消息 外媒 VideoCardz 搜集了英伟达创始人、CEO 黄仁勋 2019、2020 和 2021 年的照片，对比可见老黄近两年苍老很多，但身上的皮衣仍旧光追般闪亮。

第一张照片是 2019 年黄仁勋在线下发布会的照片，后面两张分别是 2020 年和 2021 年 “厨房演讲”线上发布会的照片。

对此有网友感叹道岁月不饶人，也有网友调侃称 “全球染发剂短缺”。

维基百科显示，黄仁勋于 1963 年出生，今年已经 58 岁。他在 1972 年与家人移民美国，于俄勒冈州立大学获取电机工程学士学位，并于其后在斯坦福大学获取硕士学位。他曾在 AMD（1983 年 - 1985 年）及 LSI Logic（1985 年 - 1993 年）工作，并于 1993 年创立 NVIDIA。

IT之家了解到，GTC 2021 主题演讲午夜全球联播将于北京时间今晚 11 点 30 分发布，在今晚的直播中，NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将就芯片、软件、服务、边缘、数据中心以及云等话题分享未来世界的计算愿景，探讨元宇宙（Metaverse）的奥秘。中国专场时间为 4 月 13 日上午 9 时。