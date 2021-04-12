消息称滴滴出行取消了对自动驾驶汽车初创企业 Aurora 的收购

北京时间 4 月 12 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，为了发展自动驾驶汽车业务，滴滴出行早在 2017 年就以 10 亿美元收购了自动驾驶汽车初创公司 Aurora Innovation。遗憾的是，后来双方被迫取消该交易。

之前，这笔交易并未被报道过。如今，Aurora Innovation 的账面价值为 100 亿美元。遗憾的是，两位知情人士称，在美国政府官员提出担忧后，双方放弃了这笔交易。

2016 年，在网约车大战中击败 Uber 后，滴滴出行有了一个更雄心勃勃的目标：赢得开发 “机器人出租车”（自动驾驶出租车）的全球竞赛。一年后，滴滴出行悄悄达成了一笔 10 亿美元的交易，收购备受瞩目的自动驾驶汽车公司 “Aurora Innovation”。Aurora Innovation 的创始人是该领域的先驱，即谷歌自动驾驶汽车项目负责人克里斯 · 厄姆森（Chris Urmson）。

当前，对于今年晚些时候即将 IPO 的滴滴出行，正试图在中国做 Uber 在美国未能做到的事情：筹集足够的资金，取得足够的进展，面向公众推出一款自动驾驶出租车。

滴滴出行已开始在北京和硅谷开发自己的自动驾驶技术，主要招聘中国软件工程师和研究人员。滴滴出行的机器人出租车部门 “滴滴自动驾驶”，在过去一年的两轮融资中，从软银和其他公司筹集了 8 亿美元，未来可能还会有更多资金。该部门有 500 多名员工，80% 在中国，其余在美国。

当然，“滴滴自动驾驶”部门能够继续从投资者那里筹集资金，并不一定意味着，投资者对其技术投下了信任票。投资该部门的许多投资者，包括软银，也是母公司 “滴滴出行”的投资者，而后者正准备今年上市。在 IPO 之前，增加自动驾驶部门的现金储备，可能会提振滴滴出行的整体估值（投资者希望能达到 1000 亿美元）。这就是人们熟悉的软银的策略。软银也是 Uber 的主要投资者。在 2019 年 IPO 前几周，软银组织并参与了 Uber 机器人出租车子公司 10 亿美元的融资。

但在 Uber 案例中，这笔钱被浪费了。在花费了总计 25 亿美元用于自动驾驶汽车开发后，Uber 去年 12 月向 Aurora Innovation 投资了 4 亿美元，并将其自动驾驶汽车部门交给后者。实际上就是，付钱让 Aurora Innovation 从自己手中接过这项业务。

Uber 曾希望，能逐步将自动驾驶汽车技术与其核心的网约车业务相结合，最终减少，甚至消除对司机的依赖。尽管同样的逻辑也适用于滴滴出行，但后者的雄心已演变为更加有分寸。

本月早些时候，滴滴自动驾驶部门首席运营官（COO）孟醒在接受采访时表示：“老实说，我认为我们不会把车队 100% 换成自动驾驶汽车。80%、50%，还是 10% 或 5%，确切的比例还不好说。”

孟醒去年曾在一次会议上表示，滴滴出行的目标是到 2030 年运营超过 100 万辆自动驾驶汽车。与该领域其他高管的言论相比，这个时间表也不那么激进。但如今，孟醒已经不再坚持这个目标了。他说：“在这一点上，我们还没法说出一个数字，或者一个时间段。”

孟醒说，还是需要一些人类司机，来处理复杂的乘车或乘客。他说，如果滴滴出行将来商业化推出机器人出租车服务，一开始可能会有选择地调度自动驾驶汽车，如接送地点、目的地、天气和其他条件都是最佳的情况下。

在中国，滴滴出行在上海、苏州和广州运营机器人出租车试点项目，为乘客提供免费乘坐自动驾驶汽车的服务。至于遇到问题的频率，孟醒拒绝发表评论。

滴滴出行的自动驾驶原型车仍配备了人类司机，随时准备在出现问题时接手。相比之下，Waymo 的一位女发言人表示，该公司在凤凰城郊区相对简单的驾驶条件下，运营着完全自动驾驶的原型面包车，每天至少提供 30 次付费乘车服务。

孟醒表示，测试完全自动驾驶汽车需要更多的改进和额外的安全措施。他说：“这不仅仅是使用同一辆车，使用更好的算法。”