谷歌自研 SoC 要来了：摆脱高通，成本更低

根据科技媒体SlashGear报道，谷歌的自研SoC芯片将会在今年晚些时候出现在谷歌Pixel 6智能手机和另外一台设备上。目前其芯片参数已经曝光了一部分，可能会为谷歌Pixel系列智能手机提供更好的AI体验，并且将降低其手机成本。

去年，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）发表声明称，谷歌将在硬件方面投入大量资金，并为2021年制定了完善的技术路线图。这使许多技术专家预测，谷歌将设计自己的SoC芯片，并可能用于谷歌的Pixel系列和Chromebook笔记本电脑上。

一、GS101：不是A78？TPU助力机器学习

据SlashGear报道，谷歌的自研芯片研发代号Whitechapel（白教堂），基于5nm工艺，在谷歌的内部代号为GS101。这款芯片将通过TPU（张量处理单元）进行三集群（cluster）设置，可以加速机器学习，使用户获得更好的AI体验。

SlashGear猜测，GS101将会有8个CPU内核，包括两个Cortex-A76内核和四个较小的Cortex-A55内核，而没有采用更新的A78内核。GS101的GPU可能会使用Arm代号“Borr”的Mali GPU设计，此外三星的Exynos软件组件也可能存在于GS101中。而GS101的5G基带则可能选择高通的X60或X65。

根据报道，该芯片可能会在两种Pixel手机上亮相，最有可能的是Pixel 5和Pixel 4A的后继产品，其中可能性最高的就是预定于今年10月发布的Pixel 6。

科技博客9to5Google曾提到，谷歌的自研芯片很可能将会搭载在代号分别为“Raven”和“Oriole”（乌鸦和黄鹂）的两台设备上。

其中一台设备很可能是Pixel 6智能手机，另一台则可能是Pixel 5A。GS101可能具备三星的Exynos处理器的血统，并且在Slider平台上构建的。

不过由于芯片短缺，谷歌已取消了Pixel 5A的亮相。因此GS101登上Pixel 5A的时间可能会比预期更晚，也可能将只有Pixel 6搭载GS101率先亮相。

二、自研芯片优势：摆脱高通，成本更低

智能手机的SoC芯片往往可以对手机的软、硬件进行更好的控制，并提供电池优化、RAM管理等功能。与第三方芯片相比，自研芯片可以在智能手机设备低内存、低电池容量时获得最大程度的性能提升。

此外，由于高通将芯片更新周期限制为3年，谷歌等厂商也只能提供三年的更新支持。其竞争对手苹果则为其设备提供6到7年的更新支持，使得谷歌在竞争中处于下风。

此外，自研SoC芯片最明显的长处是成本优势。去年搭载骁龙765的Pixel 5被其他厂商搭载骁龙865的智能手机盖过了风头。如果谷歌采用了自研芯片，部分从高通购买SoC的资金就可以用于优化设备的核心功能，令用户获得更好的使用体验。

需要注意的是，Whitechapel处理器并非只是谷歌内部在进行开发，三星的大规模系统集成部门（SLSI）也将与谷歌一起开发该芯片，其核心组件可能将类似于Arm Cortex和Mali GPU，借助三星Exynos，Whitechapel有可能将在未来几年和高通或苹果芯片进行竞争。

虽然现在三星Exynos与苹果A14、高通骁龙888相比还有很多不足，但是三星与谷歌如果可以密切合作，或许可以对手机SoC芯片市场造成一定冲击。

结语：长远布局将是谷歌自研芯片关键

对谷歌而言，投入大量资源开发基于5nm工艺的芯片是一回事，对该项目进行长远规划、布局又是另一回事。除了资金以外，耐心和毅力将是谷歌自研芯片发展的关键。

苹果从开始造芯到现在，经历了三十年之久。谷歌芯片如果想要真正发挥潜力，还需要花费很久的时间对智能手机、笔记本等平台进行调整。一旦谷歌造芯成功，其安卓系统与自家芯片的协同也将为谷歌智能手机和笔记本带来一定优势。