苹果曾在去年秋季为 A12 和 S5 芯片进行安全升级

IT之家4月13日消息 苹果支持文档表明，苹果在去年秋天对其旧款 iPhone 和 Apple Watch 上的 A12 和 S5 处理器做出了非常罕见的改变。据称，他们将后量产的芯片中的“安全隔区”升级到了第二代版本。

简单来说，安全隔区是一种安全协处理器，几乎所有苹果设备都依赖它进行安全加密，以提供硬件安全层的防护。

IT之家了解到，所有存储在 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和其他苹果设备上的数据都是用随机私钥加密的，只有 Secure Enclave 才能访问这些私钥。这种安全芯片还负责管理一些敏感数据密钥，例如密码、Apple Pay 和 Touch ID/Face ID 数据。

苹果表示 :

注意：2020 年秋季首次发布的 A12、A13、S4 和 S5 产品现拥有第二代安全存储组件 ; 而基于这些 soc 的早期产品依然是第一代安全存储组件。

这意味着，部分产品配备了第二代 Secure Enclave，尽管没有配备最新的 A14 和 S6 处理器，例如 :

HomePod mini - S5 处理器和第二代安全存储组件

Apple Watch SE - S5 处理器和第二代安全存储组件

iPad(第 8 代)- A12 处理器和第二代安全存储组件

不过，苹果在这份支持文件上的措辞同样存在一些问题。实际上没有一款搭载 A13 处理器的设备是 “在 2020 年秋季首次发布”的。此外，也没有搭载 S4 处理器的手机 “在 2020 年秋季首次发布”。

而且目前来看，Apple Watch Series 4 是唯一搭载 S4 处理器的设备，而且在安全存储组件升级到第二代之前，它就已经停产了。