科技股普跌：经济开放乐观预期不再，分析师称特斯拉是新能源界的苹果

北京时间 4 月 13 日消息，由于投资者对美国经济重新开放的乐观预期戛然而止，星期一常规交易中三大股指全线下跌。此外，投资者还在等待即将到来的财报季，以及即将公布的重要经济数据。

截至收盘，道指跌 55.2 点，跌幅为 0.16%，报收 33745.4 点；标普 500 指数跌 0.81 点，跌幅为 0.02%，报收 4127.99 点；纳指跌 50.19 点，跌幅为 0.36%，报收 13850 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲中国主要科技股

中概股股价

其他上涨幅度最大的中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的中概股包括：

▲下跌的其他中概股

▲理想汽车完成 8.625 亿美元可转债发行，股价大跌 4.3%

理想汽车宣布，已完成本金总额 8.625 亿美元、票面利率 0.25%、2028 年到期的可转换优先票据的发行，其中包括本次发债的最初购买者全部行使了买入本金不超过 1.125 亿美元债券的超额配售权。

理想汽车将把通过本次发债募集的资金用于包括纯电动汽车在内的新车型研发，先进技术的研发，流动资金和其他一般企业用途。

常规交易中，理想汽车股价下跌 0.98 美元，跌幅为 4.31%，报收于 21.78 美元，盘中一度摸高 22.71 美元。盘后交易中，理想汽车一度下跌 0.02 美分，暂报 21.76 美元。

▲去年 Q4 营收缩水 82%，嘉楠科技股价一度暴跌 35%

昨晚公布 2020 年第四季度及全年财报后，常规交易中嘉楠科技股价下跌 5.53 美元，跌幅高达 29.62%，报收于 13.14 美元，盘中一度探底 12.05 美元。

嘉楠科技去年第四季度业绩乏善可陈，营收为 590 万美元，同比大跌 82%，亏损高达 1100 万美元。全年营收为 6860 万美元。令人略感欣慰的是，嘉楠科技产品平均售价比去年早些时候有所上升。

尽管嘉楠科技业绩并非完全出乎投资者意料，但投资者显然不再一味追捧它。由于比特币等虚拟货币价格大涨，当前嘉楠科技产品供不应求，目前订单金额达到 1.74 亿美元，这意味着它在 2021 年剩下时间里必须开足马力生产。

美国 / 国外科技股

其他上涨幅度最大的国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

对手深陷反垄断漩涡，微软乘机大肆收购

微软星期一宣布已斥资 160 亿美元（包含净债务为 197 亿美元）收购语音软件公司 Nuance Communications，合每股 56 美元，比后者上一交易日收盘价溢价 23%。这也是自 2016 年斥资 260 亿美元收购 LinkedIn 以来微软最大手笔的收购交易。

乘着谷歌、亚马逊、苹果和 Facebook 等对手深陷反垄断漩涡之际，微软在大肆收购，希望借此推动业绩增长。微软上个月完成 76 亿美元收购游戏公司 Zenimax 的交易。据悉，微软曾尝试斥资 100 亿美元收购聊天应用 Discord，尝试斥资约 300 亿美元收购 TikTok 美国业务。

微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)向 CNBC 表示，Nuance 的医疗工具是微软收购它的主要原因。

分析师将特斯拉比做能源存储领域的苹果

投资公司 Canaccord Genuity 将特斯拉股票评级由 “持有”上调至 “买进”，并认为其品牌与苹果有一拼。

分析师杰德 · 多施墨（Jed Dorsheimer）将特斯拉目标股价上调至 1071 美元。多施墨在投资报告中写道，“在能源产品领域，苹果在快速打造苹果式的生态系统，成为能源存储领域的‘苹果’。”他认为，特斯拉围绕电池技术打造的品牌，堪比苹果大获成功的 “非同凡想”广告。

过去 12 个月，特斯拉股价累计上涨逾 500%，6680 亿美元的市值远超同行。

分析师预计特斯拉第一季度营收将增长 70% 至 102 亿美元，净利润增长 31.5 倍至 5.04 亿美元。常规交易中特斯拉上涨 24.96 美元，涨幅为 3.69%，报收于 701.98 美元。