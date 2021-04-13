彭博社：未来苹果 HomePod 或能通过机械臂连接 iPad，FaceTime 通话时可追踪用户

IT之家 4 月 13 日消息 彭博社的 Mark Gurman 在一份报告中概述了 Apple TV 可能与 HomePod 和摄像头的结合，他表示，苹果正在探索未来的高端 HomePod 扬声器，可能包括通过机械臂连接的 iPad，该机械臂可以在房间里追踪和跟随用户。

该报道称，“该人士表示，总部位于加州库比蒂诺的科技巨头，也在酝酿推出一款带有触摸屏的高端音箱，以更好地与市场领导者谷歌和亚马逊公司竞争。这种设备将把 iPad 与 HomePod 音箱结合起来，还包括一个用于视频聊天的摄像头。苹果已经探索过用机械臂将 iPad 与音箱连接起来，机械臂可以移动并追随用户，类似于亚马逊最新的 Echo Show 小工具。”

古尔曼此前曾暗示，苹果正在研发一款带有屏幕和摄像头的 HomePod，因为苹果希望加强其智能家居产品线。然而，今天的报告在此基础上，揭示了库比蒂诺科技巨头正在寻求利用 iPad，可能通过一个机械臂连接到扬声器，在视频通话过程中追踪用户。

HomePod/iPad 组合的工作方式将与亚马逊的 Echo 10 类似，后者的平板电脑与机械臂相连，并利用面部识别功能，让用户在电话会议期间或被召唤时保持在画面中。

彭博社指出，这款高端音箱的开发还处于非常早期的阶段，称其为 “概念”，可能永远不会推出。IT之家了解到，苹果最近停产了初代 HomePod，表示将把资源转移到 HomePod mini 上。