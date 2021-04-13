英伟达官宣新产品后股价上涨，第一财季营收高于预期

北京时间 4 月 13 日早间消息，据报道，本周一，英伟达股价收盘上涨 5.62%，此前该公司官宣了几款新产品，并向投资者表示，预计第一季度收入将超过此前的预期。

英伟达表示，截至今年 5 月份的第一财季营收可能会超过 53 亿美元，这一数字是该公司从 2 月份开始给投资者的预期营收。

此前，有分析师预计，英伟达本季度的销售额将达到 53.2 亿美元。

英伟达首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）在一份声明中表示：“虽然我们 2022 年第一财季尚未完成，但第一财季总收入将超过我们在年终财报电话会议上预测的 53 亿美元。”

第一财季表现强劲的一个信号是全球对微芯片的需求一直居高不下，这导致芯片供应短缺，售后价格居高不下，英伟达最新推出的显卡系列就是很典型的例子。英伟达第四财季的总收入增长了 61%。

英伟达表示，到今年年底，市场上该公司的芯片可能会十分抢手，但其芯片出货量仍将维持营收增长。

克雷斯表示：“目前市场总体需求仍然非常强劲，持续供过于求，而我们的渠道库存仍相当短缺。此外我们预计，在今年的大部分时间里，市场对芯片的需求将继续超过供应。”

本周一，英伟达官宣了一款名为 Grace 的新型服务器芯片，主要应用于在服务器上运行人工智能的新系统、运行聊天机器人和语音识别的软件，以及用于自动驾驶汽车的新产品。

英伟达还表示，其用于工业加密货币矿工的芯片系列在第一财季的营收将高达 1.5 亿美元，高于此前估计的 5000 万美元。